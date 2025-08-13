Hasta el 14 de octubre, los ciudadanos peruanos mayores de 18 años podrán renovar o actualizar su Documento Nacional de Identidad (DNI) con el fin de que sus datos figuren correctamente en el Padrón Electoral que se empleará en las Elecciones Generales del 2026, informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La entidad precisó que, una vez cumplida la fecha límite, toda modificación realizada en el DNI no se reflejará en el padrón. Esto implica que, si una persona cambió de domicilio y no actualiza la información antes del 14 de octubre, deberá acudir a votar a la dirección registrada anteriormente, lo que podría generar gastos adicionales y molestias.

Asimismo, el Reniec recordó que los ciudadanos que aún mantienen el DNI amarillo con la fotografía de su infancia seguirán portando ese mismo registro, lo que podría ocasionar confusión en las mesas de sufragio.

La institución enfatizó que el documento debe estar vigente para ejercer el derecho al voto, ya que uno caducado podría afectar los derechos civiles y limitar la identidad del titular.

El organismo exhortó a la población, tanto en el Perú como en el extranjero, a realizar este trámite con anticipación. Recordó que la renovación del DNI puede efectuarse hasta 60 días antes de su fecha de vencimiento, sin necesidad de esperar a que expire.

El proceso puede llevarse a cabo de manera presencial en las agencias del Reniec, donde el ciudadano podrá actualizar datos como domicilio, estado civil, grado de instrucción, firma o decisión de donar órganos.

También es posible renovarlo a través de la web institucional, con la opción de modificar la foto, la dirección, el estado civil de soltero a casado y la voluntad de donar órganos.

El pago por renovar un DNI electrónico debido a caducidad es de 41 soles con el código 00525. En caso de migrar de un DNI azul a uno electrónico, el costo es el mismo, empleando el código 00521. Los pagos se pueden efectuar en agencias o agentes del Banco de la Nación, así como mediante la plataforma “págalo.pe”.