La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que está monitoreando los puntos provisionales de abastecimiento fijo de agua potable implementados por Sedapal para atender emergencias, como por ejemplo sismos de gran magnitud en Lima.

A la fecha se verificó la operatividad de 222 puntos provisionales de abastecimiento fijo de agua potable, de un total de 420 reportados por Sedapal, lo que representa una cobertura del 52.86% del total de puntos establecidos al 2025.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Las acciones de monitoreo incluyen la verificación del funcionamiento de pozos, reservorios, surtidores, cámaras de rebombeo e hidrantes. Se revisan aspectos técnicos como la operatividad del equipamiento de estas unidades, el estado de las tuberías, el funcionamiento de las válvulas, de los sistemas de cloración, así como que no haya fugas en la infraestructura.

“Verificamos que los pozos estén en condiciones de funcionar inmediatamente ante una emergencia sísmica y que los hidrantes mantengan su operatividad”, explicó José Kobashikawa, director de fiscalización de la Sunass.

Las acciones de monitoreo incluyen la verificación del funcionamiento de pozos, reservorios, surtidores, cámaras de rebombeo e hidrantes.

En caso de sismo, estos pozos se convertirían en puntos de abastecimiento para la población. A través de un dispositivo denominado manifold, se podrá repartir agua potable hasta seis personas simultáneamente.

Sunass recordó que esta infraestructura debe recibir mantenimiento preventivo obligatorio para garantizar su operatividad en la oportunidad que deban ser empleados para abastecer a la población en caso de emergencia.

Cabe recordar que Sedapal cuenta con 420 puntos provisionales distribuidos en 33 distritos de Lima Metropolitana y Callao, conformados por cámaras de rebombeo, hidrantes, pozos, reservorios y surtidores.

VIDEO RECOMENDADO: