Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Es el regreso del tranvía una solución al tránsito en Lima? Expertos asoman la posibilidad de un retorno
Resumen de la noticia por IA
¿Es el regreso del tranvía una solución al tránsito en Lima? Expertos asoman la posibilidad de un retorno

¿Es el regreso del tranvía una solución al tránsito en Lima? Expertos asoman la posibilidad de un retorno

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Lima padece un sistema de transporte desordenado, fragmentado y contaminante. Frente a este escenario, y ante la demora en la construcción de las líneas de metros, ¿suena descabellado la implementación de tranvías en la ciudad? Esta alternativa se asoma como una posibilidad a través de las combis, cústers y bocinas que forman parte del caos vehicular que los limeños viven a diario.

TAGS