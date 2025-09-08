El pasado fin de semana, tres deslizamientos de rocas bloquearon parcialmente un tramo de la vía Pasamayito, que conecta los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho. Vecinos exigieron mayor seguridad de parte de las autoridades.

En el lugar aún permanecen los restos de rocas y tierra esparcidos. Afortunadamente, ninguna transeúnte o conductor resultaron heridos o fallecidos.

Escaza iluminación en vía

También las personas que viven en la zona reclaman mayor iluminación y así evitar accidentes de tránsito. El derrumbe más reciente ocurrió el sábado por la noche, en el centro poblado Buenaventura, en Comas, cuando piedras y arena cayeron sobre la pista y bloquearon por completo el paso.

Ellos indicaron que desde el 2022 hasta la fecha la pista no ha recibido mantenimiento alguno. Además, la basura se viene acumulando generando preocupación en la población.

Hace dos meses, un chofer de camión cargado con balones de gas pierde control y arrasa con todo a su paso en el distrito de Comas, Av. Revolución (Pasamayito) séptima etapa. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Hasta la fecha, ninguna autoridad municipal ni del Gobierno Central ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la situación en Pasamayito.

Accidente de tránsito

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que 1,668 personas han fallecido en accidentes de tránsito en Lima Metropolitana entre enero y julio de 2025. Estos numeros incluyen víctimas de 847 siniestros mortales, de los cuales el 93.3 % ocurrieron en zonas urbanas, especialmente en avenidas.