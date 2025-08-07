Tres personas fueron asesinadas a balazos la noche del miércoles al interior de la pollería La esquina del sabor, en presencia de familias que aún cenaban en el local. El crimen fue ejecutado en la Urbanización Julio C. Tello de Lurín. alrededor de las 9:40 p. m. del miércoles.

Las víctimas fueron identificadas Hermenegilda Berrocal del Carpio, de 40 años, Carmen Uzcátegui Adán de 55 años y Erick René Vicencio Huamaní, de 37 años.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Los vecinos del lugar se hallan atemorizados, pues el asesinato ocurrió en presencia de comensales e incluso niños que jugaban en un parque aledaño, pese a ello los atacantes no dudaron en disparar en un espacio público y concurrido.

Una de las víctimas era extorsionada desde hace al menos ocho meses, según reportó América Noticias.

Testigos narraron que dos hombres llegaron en motocicleta hasta el local e ingresaron violentamente. Las mujeres fueron halladas sin vida en la zona de la cocina, mientras el cuerpo del hombre quedó tendido en la puerta del local.

Los peritos de Criminalística encontraron más de diez casquillos de bala en la escena del crimen.

Agentes de la comisaría Villa Alejandro están a cargo de las investigaciones. Hasta el momento no se ha reportado detenciones o posibles móviles del crimen, pero se analizan las imágenes de cámaras de seguridad cercanas y las declaraciones de testigo.

VIDEO RECOMENDADO: