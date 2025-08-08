Un intento de asalto a mano armada en la ciudad de Puno terminó con un delincuente abatido y otro detenido, luego de que ambos se enfrentaran sin saberlo a dos agentes de la Policía Nacional vestidos de civil.

El hecho ocurrió dentro de una bodega a mediados de julio. Las cámaras de seguridad registraron la llegada de dos hombres armados que usaban cascos de motociclista para ocultar sus rostros.

En las imágenes se observa cómo uno de ellos apunta directamente a un policía, mientras su cómplice intenta atravesar la reja de seguridad para llegar hasta la encargada del negocio.

La reacción de los efectivos fue inmediata. Uno de los agentes desenfundó su arma de reglamento y disparó en defensa propia y de la comerciante, hiriendo a los dos atacantes.

Pese a que intentaron huir, uno de ellos —con dos impactos en el pecho y uno en el rostro— cayó sin vida a pocos metros del local. El otro, herido, fue capturado a escasos metros por personal policial.

Ni los dueños del establecimiento ni los agentes resultaron heridos, y el asalto quedó frustrado. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si los implicados estarían vinculados a otros robos en la región.