Una tragedia sacudió este mediodía a la provincia de Padre Abad, en Ucayali, luego de que un deslizamiento de rocas en la zona turística de la catarata Velo de la Novia dejara dos personas fallecidas y al menos 18 heridas.

El Gobierno Regional de Ucayali confirmó que las víctimas mortales son G. S.I.C., una niña de 8 años, y Carlos César García Casanova, un adulto mayor. Ambos se encontraban en el área de las pozas inferiores cuando fueron sorprendidos por la repentina caída de piedras.

El Velo de la Novia es uno de los atractivos turísticos más concurridos de Ucayali. / Mincetur

Entre los heridos se encuentra Rosy Aguirre Carrión (33), junto a otros visitantes que fueron alcanzados por las rocas. Todos reciben atención médica de la Red de Salud de Padre Abad; algunos han sido trasladados a la ciudad de Aguaytía y, de ser necesario, serán derivados a hospitales de mayor complejidad en Pucallpa.

“Frente a esta emergencia, el Gobierno Regional ha dispuesto la inmediata intervención de la Red de Salud Aguaytía – San Alejandro, que se encuentra brindando atención en el lugar, así como el traslado de los heridos para su evaluación médica”, informó la entidad en un comunicado.

Comunicado del Gobierno Regional de Ucayali.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre temporal del acceso a la catarata mientras se realizan las evaluaciones técnicas y las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

La catarata Velo de la Novia, uno de los principales atractivos turísticos de la región, recibe diariamente a decenas de visitantes por sus aguas cristalinas y paisajes naturales. Las autoridades recordaron la importancia de seguir las indicaciones de seguridad y mantenerse atentos a posibles alertas ante riesgos geológicos en zonas de alta afluencia turística.