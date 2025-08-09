El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer, desarrolló con éxito la campaña “Motupe sin Cáncer, la ruta del Papa, fe y salud”, con la que se atendió a 496 personas —255 de ellas menores de edad— en el distrito de Motupe, región Lambayeque. En la población infantil, los especialistas detectaron diez casos sospechosos de cáncer, que ahora serán evaluados en hospitales de referencia.
La jornada, realizada los días 5 y 6 de agosto en el Salón Municipal de Motupe, coincidió con la festividad religiosa en honor a la Santísima Cruz de Motupe y ofreció servicios de prevención y detección temprana de cáncer de cuello uterino, mama, próstata y piel.
Un equipo de oncólogos pediatras del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) viajó desde Lima para examinar a los menores. Ante la detección de diez casos sospechosos de cáncer infantil, se activaron coordinaciones con el Hospital Belén de Lambayeque y el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo para realizar los exámenes necesarios. De confirmarse algún diagnóstico, el paciente será derivado al INEN para recibir tratamiento gratuito.
Durante la campaña, varios niños y adolescentes de entre 9 y 18 años también recibieron la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). La directora de la Dpcan, Dra. Essy Maradiegue, destacó que estas acciones permiten acercar servicios de salud especializados a diferentes regiones del país, reforzando la prevención y detección temprana del cáncer.
La iniciativa contó con el trabajo conjunto del Minsa, INEN, Gobierno Regional de Lambayeque, Geresa Lambayeque, Municipalidad Distrital de Motupe, Fundación Peruana de Cáncer y la ONG Proyectos de Amor.
