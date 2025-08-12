Nuevo sismo se registró en el país, esta vez en la región Áncash, aunque sin causar víctimas. (Foto: IGP)
Nuevo sismo se registró en el país, esta vez en la región Áncash, aunque sin causar víctimas. (Foto: IGP)
Redacción EC
Redacción EC

Un sismo de magnitud 5,5 se registró la noche de este martes 12 de agosto en la región Áncash, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 7:54 p.m. y tuvo una profundidad de 43 kilómetros.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se localizó a 81 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, en la provincia del Santa. La intensidad del temblor fue de nivel III a IV en esta localidad.

Noticia en desarrollo

