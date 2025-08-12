Un sismo de magnitud 5,5 se registró la noche de este martes 12 de agosto en la región Áncash, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 7:54 p.m. y tuvo una profundidad de 43 kilómetros.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se localizó a 81 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, en la provincia del Santa. La intensidad del temblor fue de nivel III a IV en esta localidad.

Noticia en desarrollo