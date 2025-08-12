La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que la ruta 204 del Corredor Rojo, que actualmente une San Juan Bautista, en Cieneguilla, con el cruce de la avenida Faucett en San Miguel, sumará un nuevo tramo a su recorrido habitual e incorporará cuatro paraderos adicionales por sentido para optimizar el desplazamiento de los pasajeros.

En el sentido hacia San Miguel, los buses recorrerán ahora la avenida Javier Prado Oeste, la vía auxiliar de la avenida Brasil y los jirones Cuzco y Libertad, antes de retomar la avenida La Marina. En el retorno hacia La Molina, circularán por la vía auxiliar de La Marina, la auxiliar de Brasil y Javier Prado Oeste. La ATU indicó que todos los nuevos paraderos estarán debidamente señalizados para orientar a los usuarios.

ATU anuncia ampliación del recorrido de la ruta 204 del Corredor Rojo. (Foto: Difusión)

Antes de esta ampliación, la ruta contaba con 46 paraderos por sentido. En la ida, algunos puntos clave eran San Juan Bautista, Víctor Malásquez, La Molina, Camacho, San Luis, Aviación, Pershing, Salaverry, Universitaria y Rafael Escardó. En el retorno figuraban Rafael Escardó, Parque de las Leyendas, Sucre, Salaverry, Javier Prado, Nicolás Arriola, San Luis, Universidad de Lima, Camacho, Flora Tristán y Molicentro, hasta llegar nuevamente a Cieneguilla.

La incorporación de estos ocho nuevos paraderos permitirá ampliar la cobertura a más zonas de Lima Metropolitana, beneficiando a distritos como Cieneguilla, Pachacámac, La Molina, Ate, San Borja, San Isidro, Jesús María, Pueblo Libre y San Miguel.

La tarifa seguirá siendo de S/ 2.40 para el público en general y S/ 1.20 para estudiantes universitarios y escolares. Los horarios de atención tampoco se modificarán: de lunes a sábado, de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., y los domingos y feriados hasta las 10:30 p.m.

Con esta ampliación, la ATU busca mejorar la accesibilidad y el tiempo de viaje de miles de pasajeros, fortaleciendo la integración del sistema de transporte en la capital y respondiendo a la creciente demanda de conectividad entre los principales ejes viales de la ciudad.