Perú se hará presente en el XVI Festival Mundial de Teatro Adolescente

Es teatro, pero para sus creadores significa mucho más. La Escuela de arte Puckllay, nacida en las Lomas de Carabayllo en 2004, celebrará un nuevo hito en su historia: la quinta promoción de estudiantes representará al Perú en el XVI Festival Mundial de Teatro Adolescente “Vamos que venimos”, que se realizará del 6 al 12 de octubre en Buenos Aires, Argentina. El elenco presentará la obra “Tupananchikkama” (“Hasta que nos volvamos a encontrar” en quechua), que es su trabajo de graduación.

“Postulamos junto con muchas más delegaciones de distintos países y fuimos, para nuestra gran emoción y alegría, seleccionados. Significó un enorme reto, la verdad”, contó a El Comercio Anabelí Pajuelo, gestora cultural y codirectora de la obra. “Tupananchikkama” es una creación colectiva de los alumnos Camila Reinoso (17), Edwin Aparicio (17), Erick Anaya (18), Karlo Vargas (16), Máximo Carrión (15), Leticia Romero (17), Luana Giraldo (15), Samira Segura (18) y Samantha Mérida (18); es una obra que procesa las inquietudes de estos adolescentes, que habla de la nostalgia que sienten antes de decirle adiós a esta etapa de sus vidas.

Puckllay, que en quechua quiere decir “juega”, nació como un taller de verano de teatro y danza. Más de 20 años después se ha convertido en una escuela de formación artística y comunitaria que entiende el arte como herramienta de transformación social. Además de la formación en artes escénicas y de otro tipo, los adolescentes aprenden también a construir comunidad. La obra que llevarán a Argentina combina teatro, música, danza y circo.

“Para mí, Puckllay significa un hogar”, dijo Samira Segura, integrante del elenco. “Más allá del escenario donde nosotros hacemos este trabajo, Puckllay para mí es el lugar donde crecí, me formé y encontré personas que ahora son parte de mi vida y que aprecio bastante”.

“El proceso de creación es algo que he disfrutado bastante, nunca antes habíamos hecho algo así”, dijo por su parte escolar Camila Reinoso. “Estar encima del escenario y mostrar algo que nosotros mismos hemos escrito, compuesto, armado poco a poco con toda la experiencia recogida en tantos años en la escuela, tiene bastante significado. Es un camino recorrido y la experiencia de la creación de una obra termina siendo como una especie de conclusión, de utilizar todo eso que hemos aprendido”.

Hablar con las estudiantes de Puckllay es estar frente a artistas en todo el sentido de la palabra; se expresan con el conocimiento de quien ha reflexionado sobre su labor, de que lo que hacen no es solo entretenimiento, sino una forma de interpretar su contexto, su forma de vida. “Son artistas, creadores y creadoras completos. Personas cuya forma que tienen de comunicar, de expresar, pasa por esta variedad de lenguajes que han ido integrando en su propia experiencia y su propia subjetividad a lo largo de todos estos años en la escuela”, dijo por su parte Santiago Montoya, el otro director de la obra y docente de la escuela.

Desde el 2009 el festival “Vamos que Venimos” reúne a adolescentes de distintas partes del mundo en un espacio de encuentro, creación y reflexión. En la edición 2025 los artistas peruanos compartirán escenario con elencos de Argentina, Ecuador, México, Brasil y Chile. Perú será el encargado de clausurar el evento.

“Más que una obra, para mí ‘Tupananchikkama’ es como un acto de gratitud. Es mirar atrás y recordar cada momento, los buenos y los malos, y que nos formaron como artistas y personas. Es también la manera que nos encontramos y cómo queremos decirnos adiós”, reflexionó Segura.