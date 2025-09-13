"Mi cuerpo se ha perdido" nació en el curso de performance impartido por Jaime Vallaure (Los Torreznos) en Escuela SUR (España).
Por cuatro únicas funciones Casa Bulbo será el escenario de , una pieza escénica que retrata cómo la vertiginosidad del mundo moderno puede llevarnos a perder la percepción de nuestra corporalidad, convirtiéndonos en seres donde el pensamiento pesa tanto que impide habitar el presente.

Creada e interpretada por Camila Orchard y dirigida por José Manuel Lázaro, esta pieza es una búsqueda: ¿cómo volver a la sensibilidad con el cuerpo? ¿Cómo reaparecer en uno mismo a través de una voz, una mirada, el tacto? ¿Cómo reencontrarse al danzar? ¿Qué nos reinventa, nos acoge, nos trae de vuelta, nos invita a disfrutar?

A través de elementos de la danza, el teatro físico y la performance, está es una experiencia que invita a la conexión sensible.

Cabe destacar que “Mi cuerpo se ha perdido” nació en el curso de performance impartido por Jaime Vallaure (Los Torreznos) en Escuela SUR (España), y fue presentada en la tercera edición del festival WE:NOW, organizado por la Escuela TAI en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

“Mi cuerpo se ha perdido” 3, 10, 17 y 24 de setiembre, a las 9:30 p.m., en Casa Bulbo de Barranco. Las entradas están a la venta a través de Whatsapp (980706447).

