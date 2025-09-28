Camucha Negrete (1945 - 2025): la intérprete que vivió para los escenarios| IN MEMÓRIAM

En 1975, Mario Vargas Llosa la eligió para dar vida a La Brasileña en la primera adaptación cinematográfica de “Pantaleón y las visitadoras”. Con entonces 29 años, Camucha Negrete era la actriz del momento: carismática, imponente y profundamente apasionada por el arte. A lo largo de cinco décadas de trayectoria transitó con la misma entrega por el cine, la televisión y el teatro, este último convertido en su escenario final.

Hace tres meses, apenas una semana después del estreno de “Monólogos de la vagina” en el Teatro Marsano, Camucha Negrete tuvo que abandonar la obra que compartía con Sonia Oquendo y Pilar Brescia para enfrentar la enfermedad hepática que la aquejaba. A los 80 años, la actriz perdió esa dura batalla.

Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado, en el que la recordaron como una mujer amorosa y ejemplo de vida. Entre los mensajes de despedida destacó el de su nieta, María José Mejía, quien escribió: “Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones”.

Legado eterno

Nacida en Iquitos en 1945, Carmen Julia Chávez Negrete, llegó a Lima con apenas cuatro años. Su vocación artística se manifestó temprano: estudió ballet clásico, se acercó al modelaje y al café teatro, y pronto se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la pantalla. Su gran salto llegó en 1968, cuando debutó como protagonista en “El Tornillo”, programa humorístico que la lanzó a la popularidad.

En los años setenta, su nombre también se asoció al cine, con “Pantaleón y las visitadoras”, marcando uno de los hitos más importantes de su carrera. Más tarde, trabajaría bajo la dirección de Francisco Lombardi y se consolidaría como una actriz capaz de moverse entre la comedia y el drama con la misma naturalidad.

La televisión fue, sin embargo, el espacio donde construyó gran parte de su trayectoria. Programas como “Risas y Salsa”, bajo la dirección de Efraín Aguilar, la convirtieron en un rostro cercano para las familias peruanas. Luego llegaron telenovelas como “María Emilia, querida”, “Pobre diabla”, “La bodeguita” y “Cumbia Pop”, además de espacios de conducción como “Camucha y tú” y “Utilísima”, en los que conectó con el público a través de su estilo directo y cercano.

El teatro fue su refugio permanente. Obras como “Los ojos llenos de amor”, “No hay edad para el amor”, “Las brujas” y “Los monólogos de la vagina” le dieron la oportunidad de desplegarse con plenitud.

Su última función fue también un símbolo: volver al Marsano, el teatro que consideraba su casa, para compartir con el público un proyecto que sentía como un renacer. El destino, sin embargo, quiso que esa temporada fuese también su despedida.

Ella lo había dicho con claridad en su última entrevista con El Comercio, como una promesa al arte y a sí misma: “¿Por qué me voy a retirar, si estoy feliz con lo que hago y mi trabajo es reconocido? Mi carrera acabará el día que me vaya o que ya no pueda más”.

Voces que la despiden

La partida de Camucha Negrete deja un vacío profundo en quienes compartieron con ella amistad y escenario. Ana María Jordán la evoca con especial afecto: “Trabajé con ella en mi primera obra, La pensión de Carlitos Gardel, y desde entonces fuimos muy amigas. Era alegre, juguetona y divertida”. Años después volvieron a coincidir bajo la dirección de Osvaldo Cattone en "No hay edad para el amor". “Ahí le presenté a El Gaucho, que fue el gran amor de su vida. ‘Te llevamos para siempre en el corazón, Camuchita linda’”, añade emocionada.

Susana Bamonde, productora de “Confesiones”—programa de Latina que Camucha condujo en el 2013— destacó el legado que dejó en el arte nacional: “No me gusta mucho hablar con los sentimientos afectados, pero si nos dejó huella es porque lo hizo bien. Y sí que la dejó”.

Roberto Moll también expresó su pesar: “Camucha Negrete, gran amiga, actriz y alma buena. Mi sentido pésame a mi hermano ‘El Gaucho’ y a toda su familia. Que Dios la tenga en su gloria”.

Por su parte, Gisela Valcárcel confesó a través de su cuenta de Instagram sentirse conmocionada: “Nos deja como preguntándonos ‘¿Qué fue?’. Dios quiso acercar a una mujer hermosa por dentro y por fuera. Ya está viviendo en la eternidad, que descanse en paz”.

Más adelante, Camucha Negrete, nuevamente trabajaría con Big Bang Films, en ‘Mundo Gordo’ (la cual tuvo que detener su rodaje, debido al estado de emergencia por la pandemia del COVID-19). Hace un tiempo atrás en conversación con Andrés Hurtado, la reconocida actriz asombró al público, al revelar que en un principio Panamericana Televisión había apostado por ella para que dirigir el magazine 'Aló Camucha', pero que finalmente culminó siendo 'Aló Gisela'.

A estas voces se suma la de Sofía Bogani, quien compartió con ella en la serie ‘La bodeguita’: “Después de las grabaciones nos reuníamos en su casa los fines de semana, donde nos recibía con mucho cariño. Hace poco nos encontramos en el teatro, nos dimos un fuerte abrazo y me hizo saber que estuvo muy pendiente de mí en mi proceso con el cáncer. Era una linda persona. Que descanse en paz”.