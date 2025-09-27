El fallecimiento de Camucha Negrete, ocurrido en la madrugada del sábado 27 de septiembre y confirmado por sus familiares, representa una gran pérdida para las artes peruanas.

Y es que, su presencia marcó un antes y un después en la escena nacional, gracias a una trayectoria inigualable de más de seis décadas en la televisión, el cine y el teatro.

Por ello, los restos de la también presentadora de televisión, famosa por el programa ‘Utilísimas’, ya son velados y le vienen dedicando sus honras en este último adiós.

De acuerdo con lo informado por Paula Mejía, nieta de Camucha, el velatorio se viene realizando este sábado 27 de setiembre en la capilla Virgen de Fátima, de Miraflores, y se extenderá hasta las 3 p. m. del domingo 28.

El Comercio acudió al lugar del velatorio y fue testigo de la emotiva despedida de sus seres queridos, quienes la recordaron constantemente como una persona alegre, amorosa y jovial.

Nieta de Camucha Negrete confirmó la hora y los días del velorio de la actriz | Foto: Instagram (Captura)

Según reveló Mejía en una entrevista con "América Hoy", hace algunas semanas, la actriz batallaba contra un avanzado cáncer de hígado que deterioró gravemente su estado físico. Esta situación, además, le habría obligado a retirarse de una obra teatral que presentaba a mediados de agosto.

“Está muy delicada actualmente. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto” , señaló Mejía en declaraciones a América Hoy.

Camucha Negrete atraviesa delicado problema de salud a sus 80 años: “Esperamos pueda salir de esto”

Por su condición, los médicos no pudieron iniciar el procedimiento. La reconocida artista falleció a los 80 años.

Cabe recordar que, a fines del 2024, la intérprete tuvo que ser internada de emergencia en una clínica tras sufrir un cuadro de pancreatitis, lo que ya había generado preocupación entre sus seguidores.

Camucha Negrete: una vida entregada al arte

Nacida en Iquitos, Carmen Chávez, conocida artísticamente como Camucha Negrete, y luego de incursionar en el café teatro, saltó a la televisión muy joven y rápidamente se convirtió en un rostro imprescindible del humor nacional

Luego trabajar junto a Augusto Ferrando, debutó en el programa "El tornillo" (1968) con Alex Valle y Néstor Quinteros. Luego participó en programas como "Risas y salsa", durante los años 80 y luego el célebre “Utilísimas” (1995).

Su versatilidad no se limitó a la comedia. En el cine, Camucha Negrete participó en dos adaptaciones de la novela "Pantaleón y las visitadoras" de Mario Vargas Llosa. Su carrera también se extendió a las telenovelas, actuando en exitosas producciones como "María Emilia, querida", "Pobre diabla".

Camucha Negrete / SYSTEM