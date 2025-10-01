El romance imposible de Odette y el príncipe Sigfrido volverá a emocionar al público limeño. Este 5 y 6 de noviembre, el clásico “El Lago de los cisnes” subirá al escenario del Teatro Antonio Banderas del Centro Español del Perú, en Jesús María, con una puesta en escena que reunirá a más de treinta bailarines y la música inmortal de Piotr Ilich Tchaikovsky.

La producción, dividida en cuatro actos, estará bajo la dirección general de Aschlly Fernández y la dirección artística de Maricarmen Silva. La historia, que combina amor, engaño y destino, narra la maldición que convierte a la princesa Odette en cisne y el intento del príncipe por romper el hechizo, pese a ser engañado por el hechicero y su hija.

El montaje contará con la participación estelar de dos figuras del Ballet Nacional: Grace Cobian, primera bailarina y también directora de la institución, y Damián Villa, primer bailarín. Ambos encabezarán un elenco de jóvenes talentos formados en Tong Dance Studio, que busca acercar al público familiar a las grandes obras de la tradición clásica.

Considerada una de las piezas más emblemáticas de la historia del ballet, “El Lago de los cisnes” llega como una oportunidad para disfrutar de un espectáculo de calidad internacional sin salir de Lima.

Las entradas están disponibles desde 65 soles a través de la plataforma Ticketmaster.