Un alumno y su profesor esperan la visita del Ministro de Educación, quien les entregará un premio: un reloj cuántico. Pero cada vez que el reloj cae por accidente, el tiempo retrocede revelando cómo la educación en el Perú repite sus propios errores. Así la obra muestra las tensiones entre estudiantes, docentes y autoridades reflejando un sistema que valora más la productividad que el pensamiento crítico y la comunidad.

La historia de la obra mezcla la ciencia ficción y el humor para invitar al público a pensar críticamente su propia experiencia educativa. A través del lenguaje escénico, se busca difundir cómo el sistema educativo -muchas veces sin intención explícita- reproduce lógicas de competencia, rendimiento y segregación que debilitan el tejido social y el sentido de pertenencia colectiva.

“Hacer teatro hoy no es por dinero, es por la convicción de que no hay que callarnos las cosas: darle la contra al algoritmo que nos persigue, que nos dice que nada cambiará, que mejor no hagamos nada y que, por último, mejor solo nos quedemos en casa y ni salgamos a divertirnos. Hacer esta obra es para defender el derecho a ser anormales, que necesitamos hacer cosas fuera de lo común si queremos cambiar todo aquello que nos estresa y nos hace vivir ansiosos y cansados”, nos dice el dramaturgo y director de la obra Carlos La Rosa Vásquez.

“Desde el colegio nos enseñan que para tener éxito hay que esforzarse, pero eso solo ha generado individualismo y que muchos opten por el silencio por miedo a perder lo que tienen. Premio al Fracaso es para reírnos en la cara de todo lo que nos frena a vivir una vida feliz en un país como el Perú”. Forma parte del elenco: Alaín Salinas, Alex Mori y Jeremi Canchanya.

Con un mix de humor, drama y preguntas incómodas "Premio al fracaso" mira de frente lo que la educación nos heredó como generación: miedo al error, autosabotaje, competencia salvaje, pero también ganas de romper el molde. Los invitamos a ver esta propuesta escénica.