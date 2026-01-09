“Realismo Real”: La obra que plantea morir en escena como último gesto teatral

Escuchar
La obra teatral de Jorge Robinet estará disponible desde el 23 de enero al 15 de febrero en el Teatro Británico de Miraflores.

Por Ángel Navarro Quevedo

En una función fallida y casi desierta de “Hamlet”, el actor encargado de interpretar a Polonio decide que su muerte no será solo parte del texto. Cambia el arma de utilería por una real y lo apuesta todo a un gesto definitivo —radical e irreversible— con la esperanza de devolverle sentido a una carrera estancada y, acaso, rescatar a una compañía que ensaya durante meses para presentarse ante apenas seis personas. Así se plantea “Realismo Real”.

