Saliendo de la caja: Festival de teatro de la PUCP cumple 25 años

Teatro de estudiantes para dinamizar la escena local. El Festival Saliendo de la Caja vuelve este mes con una programación que confirma su lugar como una plataforma de innovación para las artes escénicas del Perú. Impulsado por la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FARES-PUCP), en coproducción con el CCPUCP, el evento reúne propuestas de teatro, danza, música y creación escénica. Va hasta el domingo 25 de enero.

Con esta edición, el evento celebra sus bodas de plata. “El festival siempre ha sido producido por estudiantes. Ahora se hace una convocatoria y los estudiantes postulan para pertenecer al grupo. Lo mismo con los proyectos de la programación, antes eran seleccionados de manera interna”, indicó a El Comercio Valerie Barrueto, productora del festival.

Por primera vez en su historia, Saliendo de la Caja tendrá como sede principal el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. La programación 2026 tiene propuestas de creadores-investigadores emergentes que abordan temas como identidad, memoria, cuerpo, territorio y futuros posibles. Podría decirse que hay un diálogo entre las obras, que tienen en común su enfoque en lo social y lo político. Hay creación, pero siempre con un ojo en el presente.

Destaca entre las obras “Yawar Qayani” (Cuando la sangre llama) de Luisa Guerrero Pajares, obra que enfoca la tradicional danza de las tijeras desde una perspectiva femenina. Es una reivindicación familiar por parte de la autora, cuyo abuelo fue danzaq y a cuyo lado femenino de la familia se le negó la posibilidad de practicar esta tradición.

Otra de las obras a exhibirse es “Meloramas del corazón”, de María Jesús Hinostroza Santana. Se trata de una experiencia sonora y olfativa, un viaje que invita al espectador a contemplar de múltiples paisajes sonoros hasta culminar en el reconocimiento de la fragilidad y destrucción de la selva y todo lo que la habita. También está “Contra-Futuro” de Leonardo André, que recorre cinco historias de distintas eras de la humanidad, desde el fuego robado por Prometeo hasta el renacimiento del cuerpo y el brillo futuro de la tecnología.

Además, como parte de la programación gratuita, el festival incluye Bitácora, ciclo de conferencias performáticas a cargo de estudiantes de los últimos ciclos de FARES, que busca generar un diálogo entre investigación académica y lenguaje escénico. Habrá dos conferencias, que se desarrollarán los sábados.