Escuchar
(2 min)
Elenco de la obra “Cadáveres futuros”, que muestra las consecuencias de un mundo devastado por los incendios y la escasez de agua.

Elenco de la obra “Cadáveres futuros”, que muestra las consecuencias de un mundo devastado por los incendios y la escasez de agua.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Elenco de la obra “Cadáveres futuros”, que muestra las consecuencias de un mundo devastado por los incendios y la escasez de agua.
Elenco de la obra “Cadáveres futuros”, que muestra las consecuencias de un mundo devastado por los incendios y la escasez de agua.
/ PUCP
Por Redacción EC

Teatro de estudiantes para dinamizar la escena local. El Festival Saliendo de la Caja vuelve este mes con una programación que confirma su lugar como una plataforma de innovación para las artes escénicas del Perú. Impulsado por la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FARES-PUCP), en coproducción con el CCPUCP, el evento reúne propuestas de teatro, danza, música y creación escénica. Va hasta el domingo 25 de enero.

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños
Famosos

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños

Saliendo de la caja: Festival de teatro de la PUCP cumple 25 años
Teatro

Saliendo de la caja: Festival de teatro de la PUCP cumple 25 años

Carlos Victoria, David Carrillo y Sergio Armasgo vuelven a las tablas en emotiva obra
Teatro

Carlos Victoria, David Carrillo y Sergio Armasgo vuelven a las tablas en emotiva obra

“Realismo Real”: La obra que plantea morir en escena como último gesto teatral
Teatro

“Realismo Real”: La obra que plantea morir en escena como último gesto teatral