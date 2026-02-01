Escuchar
(2 min)
“La niñita querida”, de Virgilio Piñera, se estrena por primera vez en Perú. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

“La niñita querida”, del dramaturgo cubano Virgilio Piñera, se estrenará por primera vez en el Perú del 19 al 26 de febrero de 2026 en el Teatro Ricardo Blume de Jesús María. La puesta en escena marca un hito para la cartelera teatral local al presentar un texto clave del teatro latinoamericano.

