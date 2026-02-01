“La niñita querida”, del dramaturgo cubano Virgilio Piñera, se estrenará por primera vez en el Perú del 19 al 26 de febrero de 2026 en el Teatro Ricardo Blume de Jesús María. La puesta en escena marca un hito para la cartelera teatral local al presentar un texto clave del teatro latinoamericano.

La temporada contará con seis funciones: jueves 19, lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de febrero a las 8 p.m., además del jueves 26 con doble función a las 7 p.m. y 9 p.m. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Con elementos del teatro del absurdo, la farsa y la comedia, la obra propone una mirada crítica sobre la autoridad familiar, los mandatos heredados y las tensiones que se generan dentro del núcleo doméstico, manteniendo el estilo provocador y mordaz característico de Piñera.

“La niñita querida”, de Virgilio Piñera, se estrena por primera vez en Perú. (Foto: Difusión)

La historia se centra en una adolescente que, durante la celebración de sus quince años, decide romper con el destino que su familia ha planificado para ella. Lo que inicia como una reunión festiva se transforma en un conflicto abierto entre la obediencia impuesta y el deseo de autodeterminación.

La puesta en escena está dirigida por Alfonso Santistevan y cuenta con un elenco conformado por Ariadna Callihuanca, Dayjhan Trujillo, María Rubio, Miluscka Coronado, Munaytica Dávila, Christine Lemus, Mick Jack Gonzáles, entre otros jóvenes intérpretes.

“La niñita querida” es presentada por la Especialidad de Teatro de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP, con el apoyo del Centro Cultural PUCP, reafirmando su compromiso con la formación artística y la difusión de propuestas teatrales contemporáneas.