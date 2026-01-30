FAE Lima celebra su décimo aniversario con lo mejor del teatro peruano e internacional

El Festival de Artes Escénicas de Lima (FAE Lima) anuncia su décima edición, que se realizará del 4 al 15 de marzo del 2026, con la llegada de 20 obras de teatro, entre producciones peruanas e internacionales provenientes de Chile, Argentina, Brasil, Bélgica, Francia y España. Además, se presentarán obras en work in progress de los proyectos del FAE Incuba, a las que se suman diversas mesas de diálogos, talleres y clases maestras. El FAE Presenta 2026 se inaugura con dos funciones —los días 4 y 5 de marzo— del reestreno de “Hamlet”, después de presentarse en más de 35 ciudades alrededor del mundo. Esta obra, escrita y dirigida por Chela De Ferrari, y protagonizada por actores con síndrome de Down, se presentará en el Teatro NOS. En esta edición, la programación internacional está compuesta por la obra argentina “El Brote”, dirigida por Emiliano Dionisi; desde Chile llega “Estampida Humana”, puesta en escena de Andreina Olivari y Pablo Manzi, ganadora a la Mejor Obra del Premio del Círculo de Críticos de Chile; y la coproducción Francia–España–Perú La bruma de Atacama, a cargo de Telmo Ramón Arévalo. De Brasil se presenta “Macacos”, bajo la dirección de Clayton Nascimento; desde España llega “The Watching Machine”, unipersonal de Macarena Recuerda Shepherd; y regresa la coproducción Bélgica–Perú “Recordar, c’est vivre à nouveau”, dirigida por Ilyas Mettioui. De Perú se presentará “Atrapados”, escrita por María Teresa Zúñiga y dirigida por Jorge Antonio Miranda; “Cariño Malo”, escrita y dirigida por Alejandro Clavier; “Des-Conocido”, unipersonal escrito y dirigido por Miguel Rubio, del grupo Yuyachkani; “El hazmerreír”, con dramaturgia de Verony Centeno y Job Mansilla; “InBestia”, escrita por Mariela Noles y Luis Alberto León, dirigida por Patricia Biffi y Mariela Noles y “La melancolía” de las plantas, escrita, dirigida y protagonizada por Gabriella Paredes. A las obras antes mencionadas se suman “Los héroes de mi patria”, escrita e interpretada por Ernesto Barraza Eléspuru y dirigida por Rocío Limo; “Niños caen de los árboles”, con dramaturgia y dirección de Mariana de Althaus; “Rito de paso”, de Fab Trindad; “Sus faldas son olas”, escrita por Deysi Forcades, entre otras.