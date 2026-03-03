Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Ultramar", proyecto escénico inspirado en la obra poética y plástica de J. E. Eielson. Se presentará en el FAE Lima 2026.
"Ultramar", proyecto escénico inspirado en la obra poética y plástica de J. E. Eielson. Se presentará en el FAE Lima 2026.
/ FAE
Por Redacción EC

El telón se levanta para una edición histórica. El Festival de Artes Escénicas de Lima (FAE Lima) inaugura este martes 4 de marzo su décima edición y celebra una década de trabajo continuo por el fortalecimiento y la proyección internacional de las artes escénicas peruanas. La ceremonia de apertura tendrá lugar en el Teatro NOS, en San Isidro, y estará marcada por el esperado reestreno de “Hamlet”, versión escrita y dirigida por Chela De Ferrari, considerada una de las producciones nacionales más emblemáticas de los últimos años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.