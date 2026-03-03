Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El telón se levanta para una edición histórica. El Festival de Artes Escénicas de Lima (FAE Lima) inaugura este martes 4 de marzo su décima edición y celebra una década de trabajo continuo por el fortalecimiento y la proyección internacional de las artes escénicas peruanas. La ceremonia de apertura tendrá lugar en el Teatro NOS, en San Isidro, y estará marcada por el esperado reestreno de “Hamlet”, versión escrita y dirigida por Chela De Ferrari, considerada una de las producciones nacionales más emblemáticas de los últimos años.