Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Estampida humana" llega a Lima con su elenco chileno original.
"Estampida humana" llega a Lima con su elenco chileno original.
/ FAE Lima
Por Alfonso Rivadeneyra García

En apariencia son gente común, vecinos todos, y tienen un problema. Cuando un grupo de personas sin hogar ha tomado su barrio como residencia, consideran expulsarlos o, en un acto de comprensión, dejar que hagan lo que quieran, incluso saciar en público necesidades que normalmente se resuelven a puerta cerrada. Allí está el disparador de “Estampida humana”, obra chilena que presenta una única función en el Festival de Artes Escénicas de Lima (FAE) el domingo 15 de marzo, con su elenco original. Entrada gratuita con inscripción previa.