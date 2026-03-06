En apariencia son gente común, vecinos todos, y tienen un problema. Cuando un grupo de personas sin hogar ha tomado su barrio como residencia, consideran expulsarlos o, en un acto de comprensión, dejar que hagan lo que quieran, incluso saciar en público necesidades que normalmente se resuelven a puerta cerrada. Allí está el disparador de “Estampida humana”, obra chilena que presenta una única función en el Festival de Artes Escénicas de Lima (FAE) el domingo 15 de marzo, con su elenco original. Entrada gratuita con inscripción previa.

“Siempre nos ha interesado trabajar con personajes que genuinamente les preocupa el otro”, dijo a El Comercio Pablo Manzi, escritor de la obra. Él trabaja en la compañía santiagueña Bonobo, que fundó junto a Andreina Olivari, con la cual dirige la puesta. “Se podría decir que está sobrevalorado el concepto de empatía. Es importante, es la base de todo. Pero si no se logra orientar en términos políticos, la empatía también se puede transformar en un paternalismo ciego, donde en el fondo quizás tú necesitas más complacencia de sentir que estás haciendo el bien, a realmente generar una transformación”, sostuvo.

“Estampida humana” tiene tres núcleos; por un lado los vecinos, en otro los encargados de una tienda de electrodomésticos y, por último, tres carabineros (policías) de una facción izquierdista a punto de hacer algo imperdonable. La obra se cocinó con las inquietudes que dejó el estallido social en Chile (2019-2020), y que dejó 34 personas fallecidas; su estreno original fue en 2025. “Fue algo inevitable que marcó al país entero. Creo que prácticamente ninguna obra que haya sido creada después de este momento no esté en algún sentido marcada por lo que fue el estallido, porque modificó la estructura, incluso de organización de la vida cotidiana de las personas”, contó..

“Jamás nos propusimos hacer una obra sobre el estallido, más bien nos propusimos hacer una obra sobre algunos giros que estábamos percibiendo dentro las ideas que habían marcado a la izquierda y la derecha”, resaltó el dramaturgo, quien hizo esta obra de manera colectiva; él no es su único autor. “Andreina es la directora, pero también es una especie de editora, que en algunos países le llaman dramaturgismo. Es una persona que está uniendo la dirección y el texto. Estudiamos juntos, discutimos mucho y de ahí muchas veces empezamos a escribir y también hay un período de improvisación”, dijo Manzi.

Sobre el FAE

El festival inaugura este miércoles 4 de marzo su décima edición y celebra una década de trabajo continuo por las artes escénicas peruanas. La ceremonia de apertura será en el Teatro NOS, en San Isidro, con el reestreno de “Hamlet” (William Shakespeare) con dirección de Chela De Ferrari, interpretada por actores con síndrome de Down. Esta versión en específico ha tenido funciones en 35 ciudades alrededor del mundo.

La programación incluirá 20 espectáculos nacionales e internacionales procedentes de Chile, Argentina, Brasil, Bélgica, Francia y España. Además de las funciones, el festival albergará proyectos en proceso del programa FAE Incuba, así como talleres, clases maestras y mesas de diálogo con invitados locales y extranjeros.

“El logro más importante del FAE en estos 10 años es, sin duda, la persistencia. Gracias al apoyo de las instituciones que lo organizan, el festival ha podido continuar apostando por las artes escénicas en nuestro medio, promoviendo su difusión y, en el caso de las propuestas peruanas, su internacionalización”, indicó Ernesto Zegarra, director general del festival.