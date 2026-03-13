Escuchar
Artistas Marisel y David Méndez Yépez, hermanos, que presentan en Lima la obra "Recordar es volver a vivir" en marco del FAE 2026.
/ HUGO PEREZ
Por Alfonso Rivadeneyra García

Crecieron en Europa, pero mantuvieron su origen en el corazón. “Para mí el país siempre fue muy prójimo porque cuando pasaba por la puerta de nuestra casa, estaba en Perú. Afuera era Bélgica, pero dentro se hablaba castellano”, contó a El Comercio David Méndez Yépez (37), músico, que junto a su hermana mayor Marisel (41), médica, empezaron un proyecto en conjunto el 2021: narrar la historia de su familia y una migración que iba a ser temporal, pero que resultó permanente. Su caso es el de miles de hogares que tuvieron que abandonar el país en los años 80, en los 90. “Recordar, c’est vivre à Nouveau” (“Recordar es volver a vivir”) condensa esta experiencia.

