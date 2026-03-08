El musical siempre ha sido un género presente en la escena local; sin embargo, desde hace algunos años los espectáculos de este tipo han aumentado y se han diversificado. Debido a esa oferta variada y muy rica, los Premios Luces del 2025 incluyeron por primera vez este reconocimiento.

Y este año lo repiten con siete obras que atraviesan diversos estilos y propuestas. Las nominadas de esta edición son “Amores de peña” (presentada en La Estación de Barranco), “Cenizas” (en el Británico), “Olga. El musical criollo” (C.C. Ricardo Palma), “Querido Evan Hansen” (Teatro NOS), “Reinas de corazones 90s” (Cúpula de las Artes), “Verdon” (Teatro Ricardo Blume) y “Vívelo conmigo” (Teatro NOS).

Sea que le guste el aliento criollo, la puesta en escena estilo Broadway o las celebraciones de la nostalgia, es usted quien decidirá cuál será la obra ganadora. Por eso no deje de votar en nuestra web y elija cuanto antes a su favorita.