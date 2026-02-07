Premios Luces 2026: ocho discos que definieron el pulso de la música peruana

Resumen

Susana Baca, Jaze y Gonzalo Genek forman parte de los nominados a Disco del Año en los Premios Luces 2026, representando distintas generaciones y lenguajes que conviven en el actual mapa musical peruano.
Por Redacción EC

La música peruana vive un momento de expansión y contraste. No hay una sola escena ni una narrativa dominante, sino múltiples caminos que conviven y dialogan entre sí. Esa pluralidad queda bien representada en los nominados al Premio Luces a Mejor Disco del Año, una categoría que reconoce obras que marcaron el pulso del último año por su propuesta artística, su identidad y su impacto.

