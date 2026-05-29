Horóscopo de HOY, viernes 29 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: no conseguirá una respuesta adecuada del entorno pero será convincente. Amor: muchas quejas en la pareja por falta de iniciativas comenzarán a inquietarle.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alcanzará un balance entre proyectos o negocios viejos y los nuevos. Amor: se mostrará sensible en una situación y eso conmoverá a alguien que le atrae.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para concentrarse y dejar atrás la rutina con proyectos nuevos. Amor: su manera de ser causará buena impresión en el entorno y alguien se lo dirá.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirá un modo de alcanzar logros que aumentará el flujo de beneficios. Amor: dejará atrás la timidez y se reunirá con una persona que le atrae sobremanera.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sin ayuda, saldrá adelante rápido de los problemas y quitará las trabas de su camino. Amor: creerá que no puede salir de la soledad pero alguien le hará una dulce invitación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los planes se verán cumplidos porque los beneficios aumentarán. Amor: dejará atrás los nervios alterados, se relaja y alguien lo notará de inmediato.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: algunos compromisos podrán dejarse de lado pero hay uno que no. Amor: un encuentro fortuito hará crecer una atracción poco expresada; posible romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá una situación complicada con asombroso coraje. Amor: gente entrometida intentará crear confusión, pero conseguirá unir más a la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con una muestra de gran carácter alcanzará resultados positivos. Amor: contrariedades varias le harán sentir que la pareja no necesita estar tan mal.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: personas influyentes hablarán bien de su trabajo y le compensarán. Amor: ante algún malentendido, aclarará todas las dudas y los sentimientos crecerán.

ACUARIO (enero 21-febrero19)

Trabajo y negocios: colegas nuevos alterarán sus planes, pero de ello surgirá algo novedoso. Amor: derribará las trabas que otras personas interponen y se acercará a la persona deseada.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aunque le cueste, tendrá que imponerse ante gente maliciosa que le rodea. Amor: expresar los sentimientos será la mejor actitud para ofrecer a la pareja y madurar.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOLITARIA O PARA LA COMPAÑÍA SELECTA. DESPRECIA EL BULLICIO DE LA MULTITUD.