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¿Para qué prevenir?

“Si queremos estar alguna vez preparados para El Niño, va a tener que centralizarse el planeamiento y la ejecución de las obras”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Otra vez se asoma El Niño y otra vez nos encuentra desprevenidos. La probabilidad de que sea uno fuerte o muy fuerte es alta. Según reportes periodísticos, la mayoría de ministerios, gobiernos regionales y municipios no ha gastado ni la mitad del presupuesto asignado para obras de prevención. Algunos recién están preparándose para licitarlas. Veremos si llegan a tiempo.

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