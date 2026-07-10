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El costo de llegar tarde

El país no puede volver a improvisar frente a un fenómeno que ya golpea la economía y exige un Estado preparado.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú vuelve a estar frente a un adversario conocido, pero no por eso menos temible. Credicorp Capital ha puesto cifras a lo que hasta ahora era una preocupación difusa: el fenómeno de El Niño le costará al país alrededor de S/16.000 millones entre el 2026 y el 2027, y recortará el crecimiento en más de un punto porcentual acumulado, con el PBI del 2026 cayendo de 3,8% a 3,3% y el del 2027, de 4,3% a 3,5%. Jonathan Gutiérrez, de la firma, ha sido categórico: “el impacto será más alto que en eventos anteriores”. Es una constatación que debería quitarle el sueño a cualquier autoridad económica del país.

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