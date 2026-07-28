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Prioridades claras

El gobierno que se inicia sabe cuáles son los asuntos que tiene que atender urgentemente.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
    (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

    La señora Keiko Fujimori deja hoy de ser presidenta electa para convertirse en mandataria en funciones. Las esperanzas cifradas en ella no son pocas, pues recibe las riendas de un país con problemas antiguos y nuevos; la mayoría de ellos urgidos de atención inmediata. Este Diario ha recogido las opiniones de las cabezas de los principales gremios empresariales, de su gran cantidad de columnistas y, en general, de analistas de distinto signo sobre tales problemas, y el resultado ha sido prácticamente unánime. La seguridad, el fenómeno de El Niño, el crecimiento económico y la eliminación de las barreras que empujan a tantos peruanos a la informalidad constituyen la primera línea de ese set de preocupaciones, seguida de cerca por la situación de la salud y la educación públicas, así como la del sistema de justicia. En todos esos terrenos, que seguramente serán materia del mensaje que escucharemos hoy de la nueva presidenta de la República, tiene que poner manos a la obra inmediatamente el Ejecutivo.

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