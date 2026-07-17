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El Niño no espera

“Lo que han demostrado las autoridades subnacionales en los últimos años es su incapacidad no solo para identificar los proyectos de prevención prioritarios, sino para ejecutarlos”.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Según Hombro a Hombro, el fenómeno El Niño es un tema "de supervivencia nacional". Más de 209 distritos están en situación de riesgo muy alto. Foto: adsis.org.
    Según Hombro a Hombro, el fenómeno El Niño es un tema "de supervivencia nacional". Más de 209 distritos están en situación de riesgo muy alto. Foto: adsis.org.

    La Comisión Permanente del Congreso aprobó el grosero incremento del presupuesto que el gobierno de José María Balcázar propuso durante sus últimas semanas en Palacio de Gobierno, abriendo las arcas del Tesoro Público y marcando las vías que deberá transitar el gasto público hasta fin de año.

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