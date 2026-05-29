Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Samanta Alva Vargas

Perú volverá a estar presente en Cannes Lions, el festival de creatividad más importante del mundo. Este 28 de mayo se realizó la despedida oficial de la delegación peruana que viajará a Francia para participar en el encuentro que reúne a agencias, marcas, creativos, anunciantes y líderes de la industria publicitaria global.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: