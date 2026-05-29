Perú volverá a estar presente en Cannes Lions, el festival de creatividad más importante del mundo. Este 28 de mayo se realizó la despedida oficial de la delegación peruana que viajará a Francia para participar en el encuentro que reúne a agencias, marcas, creativos, anunciantes y líderes de la industria publicitaria global.

Alrededor de 35 peruanos formarán parte de la delegación nacional y el país enviará 115 piezas publicitarias a competir. La participación renueva el compromiso creciente de la industria local por mirar hacia los principales escenarios internacionales, medir su trabajo frente a referentes de todo el mundo y traer aprendizajes que puedan impactar en el mercado peruano.

Cannes Lions es considerado el mayor reconocimiento de la publicidad global. Para Maryshienka Miró Quesada, representante de Cannes Lions en el Perú, ganar un León equivale a recibir uno de los premios más importantes de la industria creativa. “Ganar un León en Cannes es como ganar un Oscar de la Academia. Es el premio y reconocimiento a la creatividad, eficacia e innovación más alto que existe”, señala.

La presencia peruana en el festival no es nueva, pero ha tomado mayor relevancia en los últimos años. Según Miró Quesada, desde el primer León obtenido por Perú en 1999 hasta hoy, el país ha mostrado un crecimiento sostenido en su participación. En 2024, por ejemplo, una campaña para Cemento Sol logró destacar como una de las ideas más premiadas del mundo en los últimos años, mientras que otras agencias peruanas también fueron reconocidas con Leones en distintas categorías.

Ese recorrido ha reforzado la importancia de competir en un festival que no solo premia ideas, sino también resultados, innovación y capacidad de impacto. “Una agencia y una marca que ganan en Cannes se convierten en los referentes y en la inspiración para marketeros y publicistas de todo el mundo los próximos años”, afirma Miró Quesada.

Transformar la creatividad

Para las marcas peruanas, estar en Cannes implica mucho más que buscar un trofeo. También representa la oportunidad de entender cómo está cambiando la creatividad, cómo las marcas están resolviendo problemas de negocio y cómo las ideas pueden conectar con públicos cada vez más diversos y exigentes.

En esa línea, Miró Quesada sostiene que una pieza local puede competir globalmente si logra contar bien su contexto, demostrar escalabilidad y presentar una solución relevante más allá de su país de origen. “Debemos considerar que los jurados de Cannes están compuestos por profesionales de todas partes del mundo y de realidades muy distintas a las nuestras”, explica.

El festival también funciona como una vitrina de tendencias. Durante una semana, Cannes reúne a líderes mundiales de marketing, tecnología, entretenimiento, consumo masivo y comunicación. Para los anunciantes, asistir permite identificar hacia dónde se mueve la industria y qué enfoques podrían marcar el futuro de los negocios en la región.

“Cannes Lions no es un festival, es un lugar donde se define cómo se va a hacer el marketing rentable en los próximos años”, resume Miró Quesada. Bajo esa mirada, la delegación peruana no solo viaja a concursar, sino también a aprender, conectar y traer de vuelta referencias que puedan elevar la conversación creativa en el país.

Con 115 piezas en competencia y cerca de 35 representantes rumbo a Francia, Perú buscará consolidar su presencia en un escenario donde las ideas, cuando son verdaderamente relevantes, pueden cruzar fronteras y convertirse en referente para toda la industria.