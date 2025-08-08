En el Semáforo de este viernes 8 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto a los siguientes temas. Primero, la creatividad peruana en el festival de Cannes Lions que celebra la publicidad. Segundo, el turismo en nuestro mayor destino turístico en alerta.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LA CREATIVIDAD PERUANA PREMIADA

La creatividad peruana volvió a sobresalir en el escenario más exigente de la industria publicitaria. En la edición 72 del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, Circus Grey y Fahrenheit DDB sumaron entre ambas un total de siete Leones, consagrando campañas que nacieron en Lima, pero resonaron en todo el mundo. Con este resultado, el Perú se posiciona entre los países latinoamericanos más efectivos del certamen, al superar el promedio regional de premios obtenidos por inscripciones.

🔴MACHU PICCHU EN ALERTA

El turismo peruano sigue en camino de recuperar sus niveles prepandemia, pero una serie de decisiones y la ineficiencia de diversas autoridades nos llevan a sortear más de un obstáculo. Hoy en día, uno de los principales es la polémica generada por la venta de boletos a Machu Picchu, que este 2025 cumplió 18 años de haber sido declarado Patrimonio Mundial, y año en el que, a pesar de su majestuosidad, fue incluido en la lista de destinos turísticos que “ya no valen la pena visitar”, elaborada por el portal internacional Travel and Tour World.

🔴DE JEFE TERNA A CABECILLA CRIMINAL

Policías de la mano con criminales. En un contexto donde las bandas extorsivas y sicarios inundan las calles de terror, un grupo de efectivos encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía fueron intervenidos en un operativo en el ámbito nacional por presuntamente integrar la banda Los Incorregibles de San Juan de Miraflores, vinculada al presunto favorecimiento de criminales presos. Se trata de nueve detenidos, entre ellos, el coronel en retiro Walter Palomino, exjefe del Escuadrón Verde y grupo Terna.