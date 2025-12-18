Cannes Lions 2025: la creatividad peruana consigue siete premios para el Perú

La publicidad no solo vende productos: construye relatos, instala debates y, en los mejores casos, propone soluciones concretas a problemas reales. Bajo esa premisa se celebra desde 1954 el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, el encuentro más influyente de la industria publicitaria y creativa a nivel mundial, donde cada año se reconocen las ideas capaces de unir innovación, estrategia y relevancia cultural.

Conocido como los "Oscar de la publicidad", Cannes Lions convoca cada junio a creativos, marketers, diseñadores, estrategas y líderes tecnológicos de todo el mundo. Allí no solo se premian campañas, sino que se marcan tendencias y se discute el futuro de la comunicación, y dentro de ese ambiente Perú es uno de los países que en cada edición hacer presencia llevándose varios premios.

Equipo de Circus Grey posa con los Leones obtenidos en la edición 72 del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, reconocimientos que consolidan su enfoque en creatividad con impacto social desde el Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

“Se sigue elevando los estándares de las propuestas peruanas, se vuelven cada vez más protagonistas de cada edición, ya no solo somos un espectador que se queda viendo, sino que traemos leones”, menciona Marysienka Miró Quesada, directora de Cannes Comunicaciones desde 1999.

La edición 72 del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions confirmó el buen momento de la publicidad peruana que se premia de forma local con Circus Grey y Fahrenheit DDB, quienes concentraron los reconocimientos obtenidos por el país, sumando entre ambas siete Leones —dos de Oro, cuatro de Plata y uno de Bronce— por campañas desarrolladas íntegramente desde Lima. Y con la mención honorífica a Boost Brand Accelerator por conseguir un puesto en la shortlist de nominados. Con este resultado, Perú se ubicó por encima del promedio regional de premios obtenidos por inscripción, consolidándose como uno de los mercados más efectivos de Latinoamérica en el certamen.

Leones obtenidos por las agencias peruanas en Cannes Lions 2025, resultado que confirma el buen momento de la creatividad nacional y su posicionamiento por encima del promedio regional en el certamen internacional. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

La propuesta peruana

Fahrenheit DDB fue una de las agencias peruanas que volvió a destacar en la edición 72 del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions. Su campaña “The Kimberly Price”, desarrollada junto a Plaza Vea, fue reconocida en la categoría Brand Experience & Activation, poniendo en valor una idea que conectó el deporte de alto rendimiento con una activación comercial capaz de movilizar audiencias, conversación digital y resultados concretos de negocio desde un contexto plenamente local.

“En diferentes industrias hay una formas de ganar reputación, nosotros somos empresas creativas que hacemos ideas. Ganar un premio de estos atrae a más gente, hace que la gente confíe más en las ideas de los peruanos”, menciona Sergio Franco Tosso, CCO de Fahrenheit DDB

Representantes de Fahrenheit DDB junto a Marysienka Miró Quesada, directora de Cannes Comunicaciones, y Patricia García, de Grupo El Comercio, durante la premiación en Cannes Lions, en un encuentro que refleja la articulación entre industria, medios y creatividad peruana. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Por su parte, Circus Grey sumó cuatro Leones gracias a dos campañas que confirmaron su enfoque en creatividad con impacto social. “Sightwalks”, desarrollada para Cemento Sol, volvió a ser reconocida por su aporte a la accesibilidad urbana mediante un sistema de baldosas podotáctiles de bajo costo y diseño abierto. A ello se sumó “Estibadores”, para Mibanco, una propuesta que transformó carretillas de carga en soportes publicitarios, generando ingresos adicionales para trabajadores de Gamarra y visibilidad para una economía muchas veces ignorada.

“La inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina, pero las ideas buenas vienen de la calidad del ser humano. Nosotros apuntamos a que la marca muestre su potencial, no buscamos premios, esa es la consecuencia de un trabajo bien realizado”, comenta Piero Oliveri, CCO de Circus Grey.

Mientras que Boost Brand Accelerator consiguió entrar en la shortlist con “Depressed Bedrooms” para Casaideas. Más allá de los metales obtenidos, la participación peruana en Cannes Lions 2025 confirmó una tendencia que se viene consolidando. En un contexto global que se inclina cada vez más hacia la inteligencia artificial, el rol estratégico de los creadores y un consumidor cada vez más impredecible, la creatividad peruana encontró su fortaleza en la observación del entorno y en la capacidad de convertir limitaciones en soluciones relevantes. Cannes volvió a celebrarlo. Y los Leones, una vez más, regresaron a casa.