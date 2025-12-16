“Fue una revelación”: ¿Por qué es histórico que “Demon Slayer” compita en los Globos de Oro?

Con el auge del streaming la animación japonesa se consolidó en una industria de interés internacional; atrás quedó la época donde solo era un nicho de mercado. No por nada películas de esta factura han ganado el Premio Óscar: “El viaje de Chihiro” (2001) y “El niño y la grulla” (2023), ambas dirigidas por Hayao Miyazaki. Si consideramos además las que han sido nominadas al mismo premio, la lista aumenta.

Los Globos de Oro, premios de la prensa extranjera de Hollywood, han tardado más en reconocer al anime. En 2018 nominaron por primera vez a uno, “Mirai” de Mamoru Hosoda. Para la ceremonia a desarrollarse en enero del 2026 la historia se repite con la nominación de “Demon Slayer – La película: Castillo infinito” a Mejor película de animación. Pero lo que parece un logro más del anime en realidad esconde una historia que lleva construyéndose desde hace 57 años.

Éxito sin precedentes

Llamada originalmente “Kimetsu No Yaiba”, “Demon Slayer” nació como un manga en la revista “Weekly Shonen Jump”, que la publicó desde el 2016 al 2020. Es la historia de Tanjiro Kamado, adolescente carbonero que pierde a su familia tras el ataque del demonio Kibutsuji Muzan; solo sobrevivió su hermana menor, Nezuko, quien se ha convertido en un demonio. Mientras intenta salvarla, el adolescente se une a una organización paramilitar especializada en exterminar demonios.

En 2019 la primera parte de esta historia se convirtió en una serie de televisión producida por el estudio Ufotable. En 2020 la secuela llegó en exclusiva para cines, “Demon Slayer: el Tren Infinito”, que no tardó en ser la película de animación japonesa más vista de la historia, récord que “Castillo infinito” rompió en 2025 al recaudar 664 millones de dólares en todo el mundo. Hizo más dinero que “Superman” y “Los Cuatro Fantásticos”, las películas de superhéroes más aclamadas del año. ¿Cómo se explica este éxito?

“Esa primera película fue una revelación. Creo que ni ellos mismos [Ufotable] lo esperaban”, contó a El Comercio Cemi Llerena, creador de contenido peruano especializado en cultura japonesa. “Ya el anime era exitoso, había generado algo positivo en las ventas sobre todo del manga, pero creo que es a partir de esa película que pasa de ser considerado de algo exitoso a un fenómeno internacional. A partir de ese momento ha sabido muy bien cómo mantener esa base de fanáticos y construir a partir de eso, entregando temporadas con el mismo nivel de calidad, con ese mismo énfasis en lo cinematográfico”, añadió.

El tomo final de "Demon Slayer" durante su salida a la venta en Japón, en diciembre del 2020. / STR

Para triunfar en el cine no basta con tener aficionados que hayan leído el manga o visto la serie; la historia tiene que captar nuevos públicos. A diferencia de “Chainsaw Man” y “Jujutsu Kaisen”, otras franquicias de anime que han estrenado películas en los últimos años, “Demon Slayer” tiene público en todas las edades, incluso niños a pesar de que la historia está orientada a adolescentes. En cada Halloween es común ver niños en edad escolar disfrazados de los personajes de este anime, con el haori a cuadros de Tanjiro o el de Shinobu, con diseño de mariposa.

Una historia de papel

La conversación en redes de los últimos días indica que la nominación de “Demon Slayer” a los Globos de Oro es un triunfo para el anime, además de que podría ser un adelanto de las próximas nominaciones al Óscar; los miembros de la Academia de Ciencias y Artes del Cine tendrían esta obra más presente al emitir sus votos. Pero no se ha mencionado que esta nominación es particularmente un triunfo de la revista “Shonen Jump”, que tiene ya 57 años de historia y por cuyas páginas han pasado obras como “Super Campeones”, “Naruto” y “Los Caballeros del Zodíaco”, todas convertidas en anime.

Hablar de la “Jump” también es reconocer una continuidad, de autores actuales influenciados por lo que vino antes. Por ejemplo, “One Piece” de Eiichiro no existiría sin la influencia del “Dragon Ball” de Akira Toriyama. “Hay una especie de continuidad, no necesariamente de temática, pero de valores. Hay mucha importancia en el trabajo en equipo, el respeto hacia los mayores, a la familia y la comunidad. Eso es algo típico de la ‘Jump’ y que está en casi todos sus mangas de alguna u otra manera”, añadió Llerena.

Bajo otra lectura, la nominación también representa una forma de reconocer a las obras de corte popular. Los mangas de la “Jump” son los más populares al vender decenas de millones de copias en todo el mundo. Hasta julio último, “Demon Slayer” había vendido más de 220 millones de tomos en todo el mundo. En esa misma línea los Globos de Oro nominaron también a “Las guerreras del K-Pop”, animación con estética anime que se convirtió en la cinta más vista en la historia de Netflix que parece tener la victoria asegurada, así como una nominación al Óscar. El mundo del entretenimiento no ha dejado de cambiar; como siempre, son los premios los que han tardado en reflejar el interés de la audiencia.