La primera temporada de “Gachiakuta” en español latino ha marcado un punto alto en la comunidad anime gracias a su estética caótica, su universo impredecible y, por supuesto, a las voces que dan vida a sus personajes. Entre ellas destaca Dion González, actor de doblaje que interpreta a “Ludo”, uno de los personajes más explosivos, estridentes y emocionalmente complejos de la serie que llega a Latinoamérica gracias a Crunchyroll.

En conversación exclusiva con el Diario El Comercio, González cuenta cómo fue enfrentarse a un rol tan energético como impredecible, el proceso creativo detrás de su voz y cómo ha vivido el recibimiento de los fans.

El primer contacto con Ludo: “Desafiante desde el primer minuto”

Para Dion, no hubo un mejor término para describir a Ludo que desafiante. Desde que puso un pie en la cabina para grabar el tráiler, entendió que estaba frente a un personaje que jamás permitiría una ejecución lineal.

La naturaleza vertiginosa de “Gachiakuta” exige saltar entre tonos, intensidades y emociones en cuestión de segundos: peleas contra bestias de basura, explosiones visuales, caos, seguido de escenas ligeras o celebraciones en la base de los limpiadores.

“No te puedes ir por una sola línea. Imagínate que yo como Ludo estuviera gritando igual toda la temporada. Sería desgastante y aburrido”.

Ese dinamismo también lo mantiene entusiasmado como espectador. Para él, cada capítulo se siente como verlo por primera vez: colores, grafitis, poderes únicos y un universo que cambia continuamente.

Construyendo la voz: del seiyū japonés al proceso personal

Dion confiesa que mucho del tono característico de Ludo nació gracias al trabajo del seiyū japonés. Lejos de intentar modificarlo o distanciarse, tomó esos estímulos como punto de partida:

“Me gustaría conocerlo algún día. Los matices que él le da los agradezco muchísimo”.

Con el tiempo, descubrió que podía sostener al personaje sin la referencia directa del original, pero reconoce que esa base fue crucial.

Sin embargo, la construcción vocal no se limita a imitar—es profundamente personal. Dion cuenta que Ludo representa una parte de sí mismo que nunca pudo salir: la irreverencia, la falta de filtros, la desfachatez.

“Ludo es lo que Dion nunca pudo ser. El Dion del pasado quisiera ser como Ludo, sin censura ante la vida”.

Ese vínculo emocional ha sido determinante para hallar la autenticidad del personaje.

El momento en que encontró “la esencia” de Ludo

La escena que marcó un antes y un después para definir su interpretación ocurrió cuando Ludo conoce a Zanka, interpretado por Brandon Montor. La combinación de combate, persecución y un duelo emocional lo llevó a conectar profundamente con el personaje.

“Ahí fue donde logré afianzar su personalidad. Ese Ludo que llega enojado, dispuesto a matar a todos, de pronto se enfrenta a alguien más poderoso y entra en conflicto”.

A partir de ese punto, sintió que la voz, las reacciones y la energía de Ludo empezaron a fluir con naturalidad.

La escena más demandante: el encuentro con Amo

Si hubo una secuencia emocionalmente pesada, fue la relacionada con Amo y sus alucinaciones. Para Ludo, regresar mentalmente a la esfera representa un trauma profundo, y capturar ese horror emocional fue para Dion un desafío interpretativo enorme.

“Es horrible para él. Está frustrado, está fuera de su entorno y Amo lo lleva al límite”.

La combinación de vulnerabilidad, caos y miedo lo obligó a romper sus propios límites vocales y actorales.

El vínculo con los fans: exigencia positiva y comunidad vibrante

Dion, quien también es fan de “Star Wars”, “ONE PIECE” y diversos videojuegos, entiende bien la pasión —y a veces la exigencia— que tienen los fandoms. Sin embargo, destaca con entusiasmo que la comunidad latinoamericana de “Gachiakuta” se ha caracterizado por una energía positiva, genuina y muy involucrada.

“La gente está pidiendo cosas buenas. Eso me encanta, es una exigencia positiva”.

Desde que se anunció el doblaje mundial de Crunchyroll, los seguidores del manga y quienes conocieron la obra por el anime han mostrado apoyo constante, entusiasmo y comentarios constructivos.

El recibimiento ha sido tan cálido que para Dion ha significado una experiencia gratificante y motivadora.

¿Qué palabra define a Ludo?

Dion lo tiene clarísimo: Irreverente.

Una palabra que no solo retrata al personaje, sino que también resume la energía caótica, libre y sin filtros que lo convierte en uno de los favoritos de esta primera temporada.

Ludo, a través de la voz de Dion González, se ha consolidado como uno de los pilares emocionales y explosivos de “Gachiakuta”. Su interpretación, cargada de matices, humor, furia y vulnerabilidad, convierte cada escena en un torbellino de energía que captura la esencia de este universo donde la basura cobra vida y los personajes luchan tanto contra monstruos como contra su propio pasado.