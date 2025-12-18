“Avatar: Fuego y Cenizas”, la tercera película que regresa la saga al cine: ¿por qué siempre fue un hito del taquilla?

De haber muerto el coronel Miles Quaritch, el villano de Avatar, la tercera parte de la saga no habría existido. Pero, en el universo de Pandora, el corazón de la guerra late con obstinación: nadie deja cuentas pendientes con los na’vi, el pueblo indígena que volvió legendaria a la franquicia. En “Avatar: Fuego y Cenizas”, que James Cameron estrenará el 18 de diciembre, la resurrección del antagonista se convierte en el motor de una venganza que vuelve a desplegarse en un mundo construido al 94% de efectos visuales en las 3 horas y 15 minutos de metraje.

En 2009, Avatar se convirtió en un fenómeno. La primera película recaudó más de 2.9 mil millones de dólares en la taquilla global, convirtiéndose en la más vista de la historia. La segunda, “Avatar: El camino del agua” (2022) superó los 2.3 mil millones. Ambas encabezan el ranking histórico de blockbusters y consolidan a Cameron como el único cineasta que, en tres décadas, consiguió elevar a tres de sus películas entre las más taquilleras de todos los tiempos.

Para “Avatar 3”, el compositor Simon Franglen creó sonidos nuevos para los nuevos indígenas de la saga, mientras que Miley Cyrus interpreta la canción original “Dream as One”.

¿De qué se trata “Avatar: Fuego y Cenizas”?

La historia de “Avatar 3” comienza semanas después de los hechos de “El camino del agua”. La familia Sully (interpretando el papel de los padres, Sam Worthington y Zoe Saldaña, y sus hijos, Sigourney Weaver, Trinity Bliss, Britain Dalton, Jack Champion) intenta adaptarse a la vida sin el hijo que perdieron en su retorno hacia territorio omatikaya. Si la primera parte fue mística y la segunda, acuática; entonces la tercera es fuego, e introduce al Pueblo de las Cenizas, liderados por Varang (Oona Chaplin).

Tecnología de la saga “Avatar”

James Cameron junto a Sigourney Weaver en el rodaje de las películas de "Avatar". (Foto: Disney)

Gracias al trabajo del estudio neozelandés Wētā, también responsable de “El Señor de los Anillos”, la producción de Avatar 3 desarrolló 3.382 planos de efectos visuales. Cameron, ícono detrás de “Titanic” y “Terminator”, mantiene vivo el fenómeno “Avatar”. Esta vez, perfecciona los sistemas de captura de movimiento, donde las cámaras registran cada gesto del actor para trasladarlo, luego, a personajes digitales fotorrealistas. “Las películas de la franquicia Avatar no se hacen con computadoras, sino con talentosos actores que realizan físicamente cada escena”, dijo a Disney. Obsesionado con expandir Pandora, ya tiene en marcha las películas previstas para 2029 (“Avatar 4”) y 2032 (“Avatar 5”).

“El equipo de Avatar trabaja mucho la tecnología de motion capture. —explica María Gracia Coronado, docente de Animación Digital en la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas (UPC)—. Eso es para hacer tracking, es decir, que la cámara siga los puntos de movimientos hacia atrás, adelante, arriba y abajo, de modo que no se pierden expresiones artísticas. Son pioneros en esto. Después, hay todo un trabajo de animación en 3D con los personajes, como los animales de Pandora”.

Según Diego Velásquez, director de proyectos en Makaco —estudio peruano detrás de la taquillera “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”— hay expertos en montaje de cine que pasan horas hablando de cómo se hicieron los VFX de una sola toma de “Avatar”. “Porque siempre lleva al límite el hiperrealismo en 3D”, dice. “Fue Cameron quien perfeccionó la verdadera manera de grabar en estereoscópica, y vimos que sí funciona. Luego de la saga, se puso de moda esta técnica, además es un incentivo que permite vender entradas más caras, como el IMAX”, comenta.

“‘Avatar’ es el ‘Star Wars’ de su época, un fenómeno parecido. Para algunos fans, fue una herejía que ‘The Hurt Locker’ le robara el Oscar a Mejor Película en 2010. Creo que la segunda tuvo fallas de guion, y aunque me entusiasma ver la tecnología de la tercera, me parece una burla que este, aún sin estrenarse en cines, esté nominada a los Globos de Oro”, sentencia Sandro Ventura, cineasta y postproductor peruano.

Ficha técnica de “Avatar 3″

Título original: “Avatar: Fire and Ash”

Título en español: “Avatar: Fuego y Cenizas”

Dirección: James Cameron

Guion: James Cameron

Género: Ciencia ficción, aventura, acción, animación

País: Estados Unidos

Duración: 3 horas 15 minutos

Fecha de estreno: 18 de diciembre

Distribución: 20th Century Studios

Plataforma: Próximamente en Disney+