¡Regresamos a Pandora! “Avatar: Fire and Ash” (en español: “Avatar: Fuego y cenizas“ o de manera informal: ”Avatar 3“) es la tercera entrega de la franquicia de ciencia ficción más ambiciosa del director James Cameron. Así, a propósito de su llegada a los cines de varios países alrededor del mundo, seguro te gustaría saber si la cinta tiene escena post-créditos. Por eso, para averiguarlo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que, a lo largo de su extenso metraje, la producción reúne otra vez a las estrellas Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Stephen Lang, quienes regresan para continuar la épica historia de la familia Sully.

A ellos se les suman nuevos talentos al elenco, tales como Oona Chaplin, David Thewlis y Cliff Curtis.

¿DE QUÉ TRATA “AVATAR: FIRE AND ASH”?

A diferencia del considerable salto temporal entre las dos primeras entregas de la saga, esta película transcurre casi inmediatamente después de los eventos de la segunda cinta.

En estas circunstancias, la familia Sully se encuentra procesando el dolor causado por la pérdida de Neteyam, el hijo mayor de Jake (Worthington) y Neytiri (Saldaña).​

Y, por si fuera poco, ahora deben lidiar con una tribu sanguinaria de invasores Na’vi, liderada por la despiadada Varang (Chaplin).

De esta manera, nuestros protagonistas emprenden una travesía épica a través de la tierra, el aire y el mar de Pandora con el fin de proteger a cada uno de los suyos.

“AVATAR: FIRE AND ASH”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es NO . De acuerdo con múltiples fuentes especializadas, “Avatar: Fire and Ash” no tiene una escena adicional... ni durante ni después de los créditos.

Y es que, a diferencia de otras producciones de franquicias de gran presupuesto, los espectadores de esta película pueden abandonar la sala de cine una vez que empiecen a aparecer los nombres de las personas que participaron en la producción (sin perderse contenido extra).​

Cabe resaltar que esta decisión no debería sorprender a los seguidores de la saga. ¿La razón? Pues, ninguna de las dos cintas anteriores de la franquicia presentó escenas post-créditos.

¿POR QUÉ JAMES CAMERON NO INCLUYE ESCENAS POST-CRÉDITOS EN SUS PELÍCULAS?

El director James Cameron suele ser prudente al momento de adelantar acontecimientos futuros del universo “Avatar”.

Esto se debe a que estas cintas son costosas de producir, lo que implica que necesitan recaudar cantidades masivas para considerarse exitosas.​

Por lo tanto, como no existe garantía absoluta de que una próxima entrega vaya a concretarse, el cineasta omite la incorporación de alguna escena post-créditos.

