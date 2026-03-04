Resumen

Ricardo Darín durante su presentación en Lima en 2015. El actor argentino volverá al país para ofrecer tres funciones en abril en el Auditorio del Pentagonito. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

Bajo la dirección de Norma Aleandro y a partir del texto original de Ingmar Bergman, la adaptación argentina de “Escenas de la vida conyugal” llegará a Lima para tres funciones exclusivas en el Auditorio del Pentagonito, los días 22, 23 y 24 de abril a las 8:30 p.m.

