Bajo la dirección de Norma Aleandro y a partir del texto original de Ingmar Bergman, la adaptación argentina de “Escenas de la vida conyugal” llegará a Lima para tres funciones exclusivas en el Auditorio del Pentagonito, los días 22, 23 y 24 de abril a las 8:30 p.m.

La obra, que ha convocado a más de 700 mil espectadores desde su estreno, es protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, quienes dan vida a Juan y Mariana, una pareja atravesada por el amor, la rutina, las contradicciones y la ruptura. La puesta en escena descompone la aparente armonía conyugal hasta exponer sus fisuras más íntimas.

La versión teatral, adaptada en 2018 por Federico González y Fernando Masllorens, apuesta por una escenografía sobria y una narrativa estructurada en episodios. Cada escena funciona como un capítulo autónomo que, en conjunto, construye un retrato crudo y profundamente humano sobre el desgaste emocional y la complejidad de los vínculos.

El texto de Bergman, concebido originalmente como una miniserie televisiva en los años setenta, mantiene su vigencia al explorar temas universales como la convivencia, la frustración y la necesidad de ser escuchado. En esta puesta, la dirección íntima de Aleandro y la química entre Darín y Pietra refuerzan la intensidad dramática, alternando momentos de humor, ternura y dolor.

Funciones y venta de entradas

Las presentaciones se realizarán en el Auditorio del Pentagonito (Av. Paseo del Bosque 740, San Borja). La preventa iniciará el viernes 6 de marzo a las 10:00 a.m. a través de Teleticket.

Los precios oscilan entre S/ 50 (Popular) y S/ 411.75 (Platinum). La capacidad es limitada.

