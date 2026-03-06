Escuchar
El elenco de “Mirada en silencio” reúne a actores sordos e hipoacúsicos que, a través del gesto y el movimiento, llevan al escenario experiencias cotidianas de la comunidad sorda en Lima. (Fotos: Cortesía MALI)
Por Ángel Navarro Quevedo

Una ciudad como Lima nos puede hacer creer —porque es más una creencia que un hecho— que el silencio absoluto es un alivio. Hasta que no se escucha nada: las palabras dulces del ser amado, la grosería hiriente de una madre furibunda, la forma en que se pronuncia tu propio nombre. ¿Cómo vivir en un mundo que no puedes oír y que tampoco te escucha? “Mirada en silencio parte de esa experiencia cotidiana —la de miles de personas sordas— y la lleva al escenario del Auditorio del Museo de Arte de Lima (MALI), donde estrenará esta obra creada e interpretada por un elenco de actores sordos e hipoacúsicos.

