A toda máquina: crítica de “La República Animal”, en la AAA

Resumen
En “La República Animal”, el director Martín Velásquez elude las complicaciones de otras versiones de “Rebelión en la granja” y prefiere aproximarse a través del juego con máscaras, decisión acertada porque consigue un montaje pulcro y muy entretenido de casi una hora y cuarenta minutos. Por lo menos es así durante los dos primeros tercios de una puesta en escena que muestra un elenco bien coordinado, presente y que sabe apropiarse de los animales a los que da vida. Además de que siempre será chistoso escuchar los balidos del cordero en medio de discusiones sobre los derechos y el futuro de la revolución. El elenco funciona como un buen coro, pero es inevitable destacar el trabajo de cuerpo de Miguel Ángel Agurto (el cerdo Granizo), Keyla Ramírez (la perrita Campana) y Daniel Suárez (el pato Moisés).