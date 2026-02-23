Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Máxima joya del ballet clásico universal, “El lago de los cisnes” viene a emocionar al público peruano con cuatro funciones programadas para el viernes 18 y sábado 19 de abril en el Gran Teatro Nacional. La producción del Russian Classical Ballet reúne a bailarines formados en la tradición académica rusa y a figuras del Ballet del Teatro Bolshói de Moscú, una de las instituciones más influyentes en la historia de la danza.