Resumen 2025: la victoria de “Chavín de Huántar”, el desgaste del modelo Tondero y más sobre un año complejo para el cine

Este 2025, el corazón de una pareja de octogenarios marcó el potencial del cine arequipeño con la película “Nanito”. Aunque si de romance hablamos, Bárbara Mori, en el rol protagónico de “Mistura”, no pasó desapercibida como la socialicé limeña que vio su salvación en la cocina peruana. En tanto, la pasión se vio en el grito del niño cuzqueño de “Raíz”, que en su descanso de pastar alpacas gritó la clasificación de Perú a Rusia 2018. Estas historias son un bocado del promedio de 79 películas peruanas estrenadas este año en cines comerciales, cine clubes y otros espacios.

Aunque con el correr de los años se produce más y más cine en el Perú, siempre es difícil sostenerlo en cartelera. Pero hay excepciones. Este 2025, por ejemplo, “Chavín de Huántar: el rescate siglo” se coronó como la película nacional más taquillera, atrayendo a 1.484.105 espectadores hasta el último 16 de diciembre, según datos de Luis Ramos, coeditor del portal Cinencuentro, con información de la empresa Acrosag.

Detrás de cámaras del rodaje de "Chavín de Huantar, el rescate del siglo". El director Diego León dirige al actor Rodrigo Sánchez Patiño, quien interpreta al líder militar Juan Valer. (Foto: Archivo)

La cinta sobre la operación militar de rescate de rehenes en la casa del embajador japonés en 1997 se instaló en salas tras una larga campaña de promoción en redes sociales. “Varios factores confluyeron para el éxito de ‘Chavín de Huántar’. Las familias asistían para conocer la parte histórica, mientras ciertos grupos partidarios iban al cine con la curiosidad de saber si se mencionaría el nombre de Alberto Fujimori. Además, la película tuvo buena difusión en medios, sumado a las figuras reconocibles de televisión que aparecían, como Sergio Galliani o Andrés Silva”, comenta María Alejandra Bernedo, historiadora del arte y crítica de cine.

Por detrás de esta, se ubicó “Soltera, casada, viuda, divorciada 2” (SCVD2), con 724.604 asistentes, confirmando la vigencia de la comedia protagonizada por Gianella Neyra, Katia Condos, Milene Vázquez y Patricia Portocarrero. El resto del ranking de películas peruanas más taquilleras del año mostró una caída pronunciada: “Mistura” (129.701), “Los patos y las patas” (97.189), “El corazón del lobo” (84.632), “Hablando huevadas: De Perú para el mundo” (80.028), “Kayara” (67.784), “Nanito” (54.251) y “My Storylof” (42.509).

César ‘Pudy’ Ballumbrosio y Bárbara Mori celebran sus roles protagónicos en la alfombra roja de la cinta peruana “Mistura” en Larcomar, Miraflores. (Foto: Instagram) / © Valentina Astuhuamán / Icónica

“Este año no solo hubo megaproducciones o películas de cineastas consagrados, sino también de influencers que se benefician de su gran base de seguidores para ser aceptados en cartelera por las cadenas, como es el caso del creador trujillano Benjadoes y su película ‘My Storylof’. El cine está apareciendo como posibilidad para los creadores, porque, además, ellos están utilizando cámaras y otra tecnología de calidad de imagen aceptable para la pantalla grande o se asocian con empresas audiovisuales pequeñas. Por otro lado, se cerraron puertas a otras películas, como suele suceder. El ejemplo es el documental ‘Runa Simi’, que estuvo en festivales internacionales, pero no llegó a salas comerciales”, analiza Bernedo, acerca de las 30 películas peruanas que estrenaron en cines comerciales este año.

Benjamín Doig, influencer, dirige y protagoniza "My Storylof" en el set de rodaje. (Foto: Difusión)

El 2025 también dejó en evidencia el desgaste del modelo Tondero. Se habló de una supuesta división de los fundadores de la compañía y hasta de derroche de presupuesto con su intento de expansión hacia el mercado internacional, como la alianza estratégica con la productora El Deseo, de Pedro Almodóvar, para estrenar “Ramón y Ramón”, que no tuvo tantas salas de cine a nivel local, pero sí un estreno importante en España.

El actor Emmanuel Soriano junto al director de "Ramón Ramón", Salvador del Solar, el CEO de Tondero, Miguel Valladares, y los actores extranjeros que participaron en la película, Darío Yazbek y Álvaro Cervantes. (Foto: El Comercio/Alessandro Currarino)

“Se escucha mucho que ‘Tondero murió’, pero en realidad no es así porque ellos siguen haciendo películas –opina Bernedo–. El tema es que ya no son este gran ‘boom’ que trata de establecerse en el cine. Y se comenta que su pretensión de expandirse al mercado internacional sin una identidad les ha jugado en contra”.

Récords y cifras

Uno de los momentos más reveladores del año sucedió en octubre, cuando nueve estrenos nacionales coincidieron en simultáneo en la cartelera comercial: “Alfa y Bravo”, “El corazón del lobo”, “La lágrima del diablo”, “Los indomables”, “Los patos y las patas”, “Mistura”, “My Storylof”, “Nanito” y “Raíz”. “Qué bien que haya muchas películas peruanas en cartelera, pero al concentrarse en tan poco tiempo terminan canibalizando al público y la atención de los medios”, estima Laslo Rojas, periodista cinematográfico y editor de Cinencuentro.

Así, da la impresión de que en el Perú el éxito de un estreno se mide de un millón de espectadores en adelante. ¿Y de qué sirve que tres películas –en este caso “Chavín de Huántar”, “SCVD2” y “Mistura– aglomeren el 77% de la taquilla frente al resto de títulos que no superaron la mitad de la cifra? “Lo saludable sería que el promedio de películas nacionales hicieran medio millón al año”, explica Rojas.

“Se puede ver bien que, en nuestro total anual, hayan películas del millón. Está bien que tengan ese éxito, pero opacas al resto que, tal vez, tiene menos espacios. Para medir el ‘éxito’ de una película peruana hay que considerar las cantidad de salas que tiene durante su tiempo en cartelera. Si una película tiene dos salas, pero 2000 personas compran entradas a la semana, está bien. Pero si tienen varias y las llenaron con el mismo número de gente, entonces es un fracaso, más allá de la taquilla”, agrega.

También es destacable el espacio concedido al género documental. Entre los títulos más comentados estuvieron “Vino la noche” de Paolo Tizón y “La memoria de las mariposas” de Tatiana Fuentes Sadowski. A ello se sumó “Uchpa”, cinta sobre la banda de rock y blues en quechua del mismo nombre. Laslo Rojas también subraya la aparición de documentales de corte religioso, que tuvieron un paso breve por cartelera comercial, como “El apóstol de los Andes”, sobre el misionero alemán Federico Kaiser, y “León del Perú”, centrado en el Papa peruano, estrenado principalmente en Chiclayo y también en YouTube.

Para Antonio Rodríguez Romaní, director del documental peruano “Uchpa”, que una película supere el millón de espectadores sigue siendo un sueño que “todos los cineastas peruanos anhelamos”. Su filme pone en primer plano a Fredy Ortiz —cantante quechua, policía retirado y combatiente del terrorismo en la década de los 80— y muestra cómo el rock andino se convirtió en una terapia frente a los traumas de su pasado. “‘Chavín de Huántar’ es una película hecha con un buen tratamiento cinematográfico. El público decide, pero la fortaleza de cada película está en el cuidado que le pone. En mi caso, el rodaje nos tardó 10 años de seguimiento del personaje, cuando en ficción la mayoría del tiempo tarda menos en realizarse”, añade.

“El problema del cine peruano siempre es el presupuesto, porque talento de actores y directores existe y, ahora, más mujeres producen y dirigen cine. Lamentablemente, el sector privado todavía no apuesta mucho por invertir en películas peruanas. Hoy se está dando un mecenazgo con beneficios fiscales para financiar las películas y estamos avanzando, pero todavía estamos en pañales si nos comparamos con México o Argentina”, dice Rodríguez Romaní.

Entre los casos menos gratos están los de películas como “Correcaminos”, con Emanuel Soriano, una producción repleta de efectos especiales que se quedó atrás en taquilla. O el ‘thriller’ “La habitación negra”, producido por Yiddá Eslava, cuya débil respuesta en taquilla obligó a la actriz e influencer a hacer un llamado desesperado a sus seguidores en redes sociales para que acudan a las salas.

Los reyes de la cartelera : Estrenos internacionales favoritos de los peruanos en el 2025

A nivel mundial, la cinta animada china “Ne Zha 2” fue la más vista del 2025. Y si bien llegó a estrenarse en el Perú, no alcanzó las astronómicas cifras que hizo en otras partes del planeta. De acuerdo con cifras (hasta el 28 de diciembre) compartidas por Maykoll Calderón, especialista en distribución cinematográfica, la cinta internacional más vista en la cartelera local fue “Lilo y Stitch”, que atrajo 2.961.882 espectadores. El clásico animado de Disney volvió a conquistar al público local en su versión de acción real con la actriz hawaiana de 9 años, Maia Kealoha, y Chris Sanders en el personaje del extraterrestre azul.

En segundo lugar aparece “El Conjuro 4” (1.712.287 espectadores), lo que confirma la preferencia del público peruano por el género del terror, mientras que en tercera posición se ubica “Zootopia 2” (1.660.334 espectadores y con chances de seguir creciendo), secuela del éxito animado del 2016 y una de las grandes atracciones familiares del año.