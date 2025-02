Cinco años después ¿Qué tanto ha cambiado el panorama por estos lares?

Un poco de historia

“Históricamente, el doblaje al español para Latinoamérica tiene una historia de muchos años. Después de la Segunda Guerra Mundial el contenido empezó a ser requerido, entonces compañías y distribuidoras grandes como Disney comenzaron a buscar cómo solucionar esta necesidad y que la gente pueda entender en su idioma todo el contenido que se hacía”, nos cuenta Victor Luperdi CEO de Torre A en entrevista con El Comercio.





“Los países que iniciaron este nuevo trabajo fueron Argentina y México, después de un intento fallido por parte de Estados Unidos de utilizar actores que simplemente supieran español y comenzaron a contratar actores latinos cuya lengua nativa fuera el castellano. Es así como México se convierte en el gran productor de doblajes, seguido de Argentina, Colombia, Chile, Venezuela”, agrega.





Curiosamente, el Perú también empezó a ofrecer el servicio de doblaje y entre los programas que doblaban podemos mencionar a las novelas brasileñas, o a las series chinas. En tanto, Haydeé Cáceres, Hernán Romero, Hugo Salazar, Roberto Moll, eran algunos de los actores dedicados a doblar las producciones de entonces. Sobre el porqué esto no avanzó, Luperdi sostiene que “en los ochentas, este proceso no logra despegar por motivos económicos y conflictos con el gremio de artistas”.

En cuanto a las producciones que se pueden rescatar de aquellos años, podemos mencionar a la serie de artes marciales hongkonesa de 1981, “Jóvenes héroes del Shaolin” doblada al español en las instalaciones de Radio Programas del Perú (RPP). El actor peruano Reynando Arenas fue el encargado de ponerle la voz a Hung Hei Goon, uno de los personajes.





En los noventa, un ejemplo de doblaje que quizás muchos recuerdan es el que se hacía para el programa “Los verdaderos videos hechos en casa”, conducido por Bob Saget. La voz del fallecido actor la hacía el locutor peruano Percy Vegas.

En entrevista con El Comercio en 2022, Vegas contó las dificultades que tuvo esta experiencia, entre ellas, adaptarse a la velocidad con la que hablaba el recordado actor de Full House: “Tuve que aprender un poco sus pausas de respiración, su risa y, más o menos, encontrar el tono de su voz. Como yo no soy actor fue el doble de esfuerzo”, afirmó Vegas. “Lo importante es que yo soy tremendamente perfeccionista y entonces yo no paraba hasta que quedara exacto, de manera que yo tenía loco al operador de audio.Y así, insistiendo ya de una manera obsesiva, se logró con bastante dedicación y amor al trabajo.”

El locutor peruano Percy Vegas (izquierda) le dio voz a la versión en español de "America's Funniest Home Videos" titulada "Los verdaderos videos hechos en casa" y transmitida por Latina Televisión entre 1991 y 1996. Vegas también fue el conductor de la versión peruana del formato con contribuciones locales. (Foto: Latina Televisión/ABC)

No es hasta el 2015 y 2016, aproximadamente, que el doblaje en el Perú vuelve a resonar gracias a nuevos requerimientos por parte de algunas distribuidoras y productoras de cine. Y la encargada de relanzar de alguna manera este oficio fue Big Bang Films, dada la demanda de algunas distribuidoras.

“El doblaje nos llegó más o menos por casualidad, eran doblajes más que nada para videos y en ese momento sabíamos que habían escuelas de doblaje pero no habían empresas dedicadas a esto”, relata Sandro Ventura, fundador de BigBangFilms, en entrevista con este Diario.

“Inicialmente recuerdo que apelamos a un grupo de actores del medio pero pronto nos dimos cuenta que el actor de doblaje es distinto a otros actores porque tiene ciertas características que hacen mucho más fácil el dirigir, entre ellos, el acento neutro”.

Sandro Ventura, supervisando el doblaje en el antiguo estudio de Big Bang Films. / / Prin Rodriguez

Haciendo un trabajo conjunto con Torre A y JackStudios, BigBangFilms comienza a doblar películas para DVD y posteriormente lo hace con películas de a pedido de las distribuidoras. A la fecha, BigBangFilms ha doblado más de 100 películas, entre ellas, “Pelé: el nacimiento de una leyenda” y “La Abeja Maya: los juegos de la miel”, entre otras.

En 2017, en paralelo al trabajo de BigBangFilms, nace oficialmente Torre A como estudio de doblaje y abre sus propios talleres formativos a la vez que comienzan a trabajar de manera independiente.

El doblaje peruano en la actualidad

Una década después de su resurgimiento, toca preguntarse ¿En qué situación está el doblaje peruano? ¿Ha crecido? Luperdi se atreve a decir que está en su mejor momento. “Cada año estamos duplicando la cantidad de horas producidas. Desde pandemia, es decir, el 2020, la producción se ha vuelto una locura, no paramos. Hemos tenido que ampliar demasiado el número del equipo de trabajo en general, desde traductores como actores, edición, etc. A nivel escuela, desde el 2017 hemos tenido alrededor de 500 alumnos”.

En contraste con Torre A, la pandemia melló el trabajo que venía haciendo Big Bang Films, lo que desembocó en dejar el doblaje en un segundo plano y apuntar al cine y el teatro como su punto principal de negocio. “Hacemos doblaje pero muy eventualmente, ya no es nuestro día a día como lo era antes y eso también responde a que los actores de doblaje que nosotros contratábamos, con todo derecho, fueron abriéndose de manera independiente”, explica Ventura.





¿Cómo competir con gigantes como México?

Este es uno de los grandes retos de las pocas empresas peruanas dedicadas actualmente al doblaje como Torre A y Jack Studios.

En ese sentido, Luperdi explica lo importante que es hacerle saber al mercado internacional que existes. Eventos como el Content Americas 2025 es una vitrina, por ejemplo, para hacerte presente. Fue así como le llegó a Torre A la oportunidad de doblar Paddington con actores peruanos.

“Este estudio mexicano sabía de nuestra existencia y sabía que si necesitaban actores peruanos podía hacerlo con nosotros. Entonces, ellos hicieron el contacto porque Paddington se dobló en México pero sabían que podían grabar de manera remota a las actrices. Incluso hicimos un casting con varias personas y finalmente ellos escogieron a Ana Cecilia y Adriana”, nos cuenta Luperdi.

Más allá de Paddington

Estrenada el 16 de enero, “Paddington en Perú” narra el viaje del famoso oso a Perú junto a la familia Brown para visitar a su querida tía Lucy en el hogar para osos jubilados. Precisamente Ana Cecilia es quien le da voz en español a la tía Lucy, mientras que Adriana hace lo propio con Gina Cabot, la hija del capitán de barco Hunter Cabot. Carlín, por su parte, aparece en pantalla y se dobla a sí mismo en su papel como un oficial de migraciones.





Sobre su breve experiencia en Paddington, (Carlín solo tiene una frase) el actor y conductor peruano destaca el talento peruano y cree que la neutralidad de su acento es un plus, a pesar de que hay opiniones que disienten con ello.

“Yo siempre he creído que los peruanos tenemos un acento muy neutro aunque mucha gente afuera dice que no. Sin embargo, creo que podemos, a diferencia de otros países de la región, sí tener un acento bastante más neutral o podríamos llegar a trabajarlo con más facilidad que Argentina o Chile, por ejemplo”.

Una peruana dirigiendo el doblaje de “Tar”

Actualmente son muchos los actores de doblaje peruanos (niños, adolescentes, adultos y adultos mayores). Solo en Torre A, alrededor de 150 personas estudian el oficio cada año. De este considerable universo “Made in Peru”, destaca Yaha Lima, ingeniera en industrias alimentarias de profesión que viajó en 2017 a México junto a su entonces novio con la idea de trabajar en su rama y terminó decantándose por el doblaje.

A la fecha, el trabajo de Yaha incluye títulos como la serie “Euforia” y “Batwoman”, donde le ha dado voz al personaje de Marsha Jacobs (Paula Marshall), Batwoman, y a Mary Hamilton (Nicole Kang) respectivamente. Mientras que como voz adicional la peruana también ha sido parte de las populares “Stranger Things”, “Sex Education”, “Alice in Borderland”, en las animadas “Un jefe en pañales: De vuelta a los negocios”, “Frozen II” y en videojuegos como Fiora (3ª Voz) en el Universo League of Legends, entre otros.

En 2022, Yaha tuvo su gran oportunidad cuando fue elegida como directora de doblaje de “Tar”, la película por la que Cate Blanchet fue nominada por octava vez al premio de la Academia. Sobre esta experiencia, ella nos cuenta que además de ganar un reconocimiento como directora internacional de doblaje, pudo doblar uno de los personajes de la historia.

“Si en algún momento me toca dirigir no me quiero dar el protagónico y además que Cate me quedaba muy grave a mí así que me di un personaje muy chiquito, el de una chica que le coquetea a la protagonista al inicio de la película”.





Instalada en Lima desde hace buen tiempo por cuestiones personales, Yaha continua siendo partícipe de proyectos internacionales eventuales mientras hace trabajos de locución y dicta talleres de doblaje.

Consultada sobre si así como ella, hay otros actores de doblaje peruanos trabajando en México, Yaha nos cuenta que son 3 o 4 con los que se ha topado.

“Argentinos y colombianos hay un montón, pero puntualmente en doblaje no, yo era la única peruana durante el tiempo en que trabajé allá”.

Para quienes aún no lo saben, Nancy MacKenzie (1942-2024), reconocida actriz de doblaje, era peruana. Radicada en México por muchos años, destacó por ser la voz de infinidades de personajes, entre ellos, Trinity en Matrix, la srta. Keane en Las chicas superpoderosas, Sailor Galaxia en Sailor Moon pero sobre todo por estar interpretar a Marge Simpson en las primeras quince temporadas de Los Simpson.





José Peláez haciendo de malo en “Kayara”

Dirigida por César Zelada y producida por Tunche Films, “Kayara”, esta coproducción peruano española, se estrena mundialmente el 3 de marzo de este año y narra la historia de la primera mujer chasqui, una joven atleta de 16 años y cuenta entre sus actores de doblaje con José Peláez, María Pía Copello y su hija Catalina.

Antecedidos por el éxito de “AINBO: La Guerrera del Amazonas”, que en 2022 ganó el Premio Platino a la Mejor Película de Animación de Iberoamérica. “Kayara” ha sido vendida en diversos mercados internacionales, ha sido grabada en inglés y es doblada al español en México para el mercado latino. La inclusión de Peláez y Copello han sido pensadas exclusivamente para el mercado peruano. Sobre esta forma de trabajo, conversamos brevemente con Zelada.





“Nosotros cuando hicimos AINBO, cerramos contrato con un agente de ventas internacional que maneja películas en Hollywood y estas, ya sean las que producen o venden, son en inglés. Además, para la venta internacional, hacer las películas en inglés es mucho más ágil de vender y de doblar también porque a países como Francia, Mongolia, Italia, Inglaterra (a los que ya se vendió la película) están más acostumbrados a doblar películas del inglés a sus propios idiomas”, explica.

“En el caso del doblaje para Latinoamérica, este se hizo en México como AINBO pero para afectos comerciales en Perú, y asumo que otros países hacen lo mismo, se buscan actores que sean conocidos en el ámbito local para que puedan hacer las voces. Yo ya tengo toda la película doblada al español para América Latina pero estamos metiéndoles algunas voces para Perú, la de Peláez y María Pía Copello y su hija”, agrega Zelada.

Esta estrategia de sumar voces locales responde a un tema comercial que pretende acercar al público con los personajes a través de la voz de figuras públicas así no sean necesariamente actores de doblaje. Sin embargo, Zelada no descarta en un futuro “echar mano de”. “Yo sí creo que en futuros proyectos se podría hacer un doblaje latinoamericano en Perú sin ningún problema”.

En ese sentido, Zelada nos explica que en sus planes iniciales está doblar “Kayara” en quechua. “En Lima y en el interior del país hay estudios que se dedican a esto, pero me pasó algo en medio de este proceso. Peláez me pasó el video de un chico peruano que ha doblado hasta tres voces en quechua y lo hace muy bien y claro que estoy considerando tenerlo en la película. Creo que película basada en el Imperio Incaico lo amerita”.





¿Qué nos falta para crecer?

En palabra de Sandro Ventura, para poder dar pasos más importantes a nivel de doblaje necesitamos una política de Estado, una suerte de gestión que que nos permita tender puentes para que empresas grandes vean al Perú como un mercado de actores de doblaje, de productoras de doblaje, de productoras de cine, de productoras de de música, etc.

“Todo se va fuera. ¿Por qué? ¿Porque son mejores” No necesariamente. Básicamente es porque hay una política de estado que apoya. El ejemplo más claro ahora es Corea. Ellos tienen una política de Estado que apoya todas sus instituciones este artísticas y audiovisuales. Y eso lo vemos reflejado en la cantidad de producciones que se pueden ver en Netflix, Prime. Están por todos lados. Mientras no pase eso, vamos a seguir estando detrás de México, Colombia, Argentina, el propio Chile que tiene un dejo tan complicado, tiene ya una industria establecida. En el Perú hay esfuerzos personales pero no es suficiente y no se trata de pedir plata sino de gestión, quizás una suerte de delegación peruana que genere reuniones con las diferentes plataformas y ofrecer diferentes tipos de servicio, incluido el doblaje”.