Error 1: No contar con un asesor inmobiliario

Puede que buscar nuestro primer ‘depa’ con un asesor inmobiliario no sea de vital importancia para todos, pero es lo más recomendable.

Y es que muchas veces buscamos nuestro nuevo ‘depa’ por nuestra cuenta. Es decir, visitamos varios proyectos y nos llenamos de catálogos cuyos precios y simulaciones de pago terminan por agobiarnos. Entonces hablamos con varios vendedores y, puede que nos desanimemos y decidamos postergar la compra o nos dejemos convencer por un inmobiliaria ‘X’ sin haber hecho una buena búsqueda.

Es por ello que muchos especialistas en temas inmobiliarios recomiendan contar con el asesoramiento de un agente inmobiliario que, contrario a lo que se puede creer, le va a costar 0 soles al comprador.

“Ya sea para alquilar o comprar, un buen consejo sería buscar a un agente inmobiliario para que te dé los mejores precios del mercado y así tú puedas establecer cuál es la mejor opción de alquiler o compra. Y algo que mucha gente no sabe es que este servicio no le cuesta al que está en busca del departamento sino al propietario del inmueble (dueño de casa o departamento/inmobiliaria)”, nos explica Paul Saurré, broker de RE/MAX, en conversación con El Comercio.

Error 2: Buscar sin tener en cuenta nuestro estilo de vida

Otro punto importante que debemos tener en cuenta cuando buscamos un ‘depa’ es la ubicación. Y esto va a depender de las zonas donde quiero moverme, ya sea soltero, casado o tenga hijos y me sea importante, por ejemplo, que el colegio o mi trabajo estén cerca al nuevo hogar. Es decir, en esta etapa hay que darnos el trabajo de entender cómo somos, cuál es nuestro estilo de vida, cómo es nuestro trabajo, qué nos gusta o nos gustaría del lugar y alrededores de donde vamos a vivir.

“El factor ubicación es importante y dependerá de nuestro estilo de vida. ¿Quiero que el nuevo ‘depa’ esté cerca de una avenida principal?, ¿qué tanto me molestaría el ruido? ¿Me gusta caminar?, ¿esa zona me permitirá hacerlo? etc...”, subraya Saurré, entre otros puntos a tener en cuenta como el ruido, el número de piso que elijamos.

En ese sentido, Daniel Ortega, fundador de la proptech peruana Decateca describe el caso de un comprador primerizo: “Algunos compradores primerizos solamente consideran el precio/metraje/distribución cuando hay otros factores críticos como el ruido incluso o la privacidad. Recuerdo el caso de un asesorado que se iba a comprar un departamento en el piso 3 y me decía: ‘Daniel, es una oferta buenísima porque me están dejando el precio baratísimo’. Pero el problema era que su tercer piso iba orientado hacia un parquecito interno donde iba a ver un montón de gente. Imagínate, tu viendo una serie o una película y estar expuesto todo el tiempo a las miradas de un niño o una persona ‘X’, y te veas en la obligación de mantener las cortinas cerradas siempre”.

En ese sentido, Ortega recomienda a todo aquel comprador primerizo, hacer una lista de toda la información que recaben de los diferentes proyectos inmobiliarios que visiten. “Lo ideal es que inviertan mucho tiempo en esta fase porque estarán invirtiendo el dinero de lo que van a ganar en 5, 10, 15 años a más. Lo que les digo siempre es que enlisten todas las oportunidades y concéntrense, al menos, en ver qué tan barato está el precio y que saquen el promedio de precio por metro cuadrado. Y en base a esto, ya van priorizando y quizás ya no son 200 departamentos sino 50, 20″.

Error 3: No contar con un fondo de emergencia

El tercer error que cometemos al buscar un departamento es no calcular bien nuestros gastos futuros y no contar con un fondo de emergencia. En este punto, Ortega explica que muchas personas cometen el error de utilizar todos sus ahorros para pagar la cuota inicial, dejando en cero su fondo de emergencia, un ahorro que deben tener sí o sí para cualquier eventualidad.

“Esto es muy peligroso porque te quedas sin capital cuando deberías contar con este dinero/ahorro equivalente a tres o cuatro sueldos”, explica. “Te cuento el caso de un cliente. Hace unas tres a cuatro semanas me contacta y me dice. ‘Daniel ¿Sabes qué? Tengo que pagar la otra parte de la inicial del departamento y me acaban de despedir y ya no tengo dinero y no sé cómo pagarlo. Por lo tanto, siempre es bueno tener en cuenta que deberías tener una liquidez que dé seguridad y no quedarte sin capital en la compra”.





Error 4: Financiar el 'depa' a más de 20 años y no prepagar

Este punto lo tocamos al detalle en la nota anterior pero es importante incluirlo en la lista de errores que solemos cometer como compradores primerizos. Estamos hablando del tiempo de financiación del inmueble y en cómo pre-pagar durante los primeros años nos ayudarán a reducir las altas cuotas de interés. En ese sentido, Jorge Luis Ojeda, docente de la Escuela de Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en entrevista con El Comercio, recomienda no financiar el inmueble en un tiempo que supere los 12 o 15 años ya que las cuotas durante los primeros años serán prácticamente solo interés.

Y si se da el caso que tuviste que financiar a 20 o 25 años porque tu cuota no podía ser muy alta, Ojeda aconseja hacer pre-pagos, ya sean desde 300 soles cada mes o por un monto mayor cada seis meses, por ejemplo.

Error 5: No tener suficiente información de la inmobiliaria

Uno de los grandes problemas que vemos alrededor del tema inmobiliario es que cuando uno compra un proyecto en planos, este no siempre termina de construirse, y el cliente se queda con la inversión perdida y sin departamento. Por tanto, es muy importante, ya sea por nuestra cuenta o con ayuda del asesor inmobiliario, investigar muy bien a las inmobiliarias, constructoras y todo aquel implicado en la venta de mi inmueble.

“Sucede también que la constructora no termina de vender todos los departamentos y si no vende por lo menos la mitad de ellos, el Banco no le desembolsa el dinero para terminar de construir”, explica Ojeda, quien recomienda hacer una investigación cuidadosa de quien nos vende el inmueble y elegir a aquellas con experiencia en el rubro.

Error 6: hacer una comprar acelerada

Ya para cerrar el tema, es bueno destacar en esta lista la importancia de no comprar bajo presión. “Es necesario hacer la compra al ritmo en el que yo quiero ir, de manera pausada, tomándome mi tiempo”, explica Ortega.

“Muchas personas que han buscado en muy poco tiempo (entre dos semanas o cuatro semanas) o, por ejemplo, van en una feria inmobiliaria y se animan y terminan separando un departamento con 500 soles, luego se dan cuenta que el departamento no encaja muy bien con lo que están buscando pero como ya adelantaron esos 500 soles y no los quieren perder, deciden pagar la inicial y eso es aún peor porque no hay vuelta atrás. Durante el proceso voy a sentir mucha presión, pero es importante, por tanto, que yo me tomé el tiempo a analizar todo a mi ritmo y haga una compra inteligente”.

En ese sentido, Saurre recomienda visitar el inmueble que nos interese más de una vez. “Ya sea por tu cuenta o con ayuda de un agente, es recomendable re visitar el inmueble que nos interesa para asegurarnos que es lo que realmente estamos buscando. Si fui en la mañana, pues vuelvo en la tarde para ver cómo se maneja el ruido a esa hora por esa zona, por ejemplo, e ir tomando nota.