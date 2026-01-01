Hoy las plataformas digitales nos ofrecen variado contenido, y a nivel global hasta llama la atención el lanzamiento de películas animadas como “Las Guerreras K-pop”. Vía Netflix, dicho film desarrollado por Sony Pictures, representa todo un fenómeno incluso cultural que mezclando acción sobrenatural con fantasía, ha llegado a acumular gran cantidad de seguidores, y brindarle a suscriptores la posibilidad de escucharlas en varios idiomas, y hasta con subtítulos verificados.

ASÍ PUEDES VER “LAS GUERRERAS K-POP” Y EN TU IDIOMA VÍA NETFLIX

Consolidándose como el mayor éxito de audiencia en la historia de Netflix desde su estreno mundial ocurrido el 20 de junio de 2025, hoy “Las Guerreras K-pop” continúan llamando la atención, y generando expectativa entre los fans de un género musical que traspasa fronteras e idiomas.

Mediante Netflix, dicha película animada se mantiene vigente, y acumulando récords, cientos de millones de visualizaciones, y hasta dominando las listas musicales con banda sonora que puede escucharse a través de varias lenguas e incluso con subtítulos verificados, y dirigidos de manera exclusiva a suscriptores.

Para beneficiarte viendo “Las Guerreras K-pop”, ahora te contamos que solamente puedes visualizar la película protagonizada por Rumi, Mira y Zoey, vía la plataforma de Netflix a partir de la cual legalmente tienes la chance de seleccionar la versión deseada, con doblaje e idiomas de tu interés, y disponibles haciendo pago mensual puntual.

LA CANCIÓN QUE “LAS GUERRERAS K-POP” POPULARIZARON DURANTE EL 2025 Y ARRASÓ EN SHAZAM

Actualmente, los más jóvenes evidencian su gusto por música contemporánea, y en ese sentido el lanzamiento de “Las Guerreras K-pop” mediante Netflix, hoy genera mayor expectativa si tomamos en cuenta que una de sus canciones interpretadas, arrasa siendo buscada en la plataforma de Shazam.

Tras estrenarse el 20 de junio, la película animada a la cual destacamos, ha alcanzado cifras que la colocan incluso como la más vista de la historia de dicho servicio de streaming, convirtiéndose así en el gran éxito del año gracias a sobre todo los temas interpretados conformando HUNTR/X.

Según los registros compartidos por parte de Shazam dentro de la semana del 16 de noviembre de 2025, la canción llamada “Golden” de “Las Guerreras K-pop”, llegó a ocupar el segundo lugar entre las más buscadas, y solo por detrás del afamado “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift.

“Cuando las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey no están llenando estadios, usan sus identidades secretas como cazadoras de demonios para proteger a sus fans del peligro sobrenatural que las acecha constantemente”, remarca Netflix como sinopsis de la película más popular de Netflix de la historia con más de 300 millones de visualizaciones a la fecha.