Por Christian Gambini

Una nueva producción polaca comenzó a llamar la atención entre los estrenos de Netflix y, sin hacer demasiado ruido, consiguió posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma. La serie combina drama médico, conflictos éticos y oportunidades para comenzar de nuevo, en una historia que busca ir más allá de los habituales relatos hospitalarios.

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