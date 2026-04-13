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“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” estrena tráiler oficial. (Foto: Captura YouTube / Lionsgate Movies)
“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” estrena tráiler oficial. (Foto: Captura YouTube / Lionsgate Movies)
Por Redacción EC

Lionsgate sorprendió a todos con el lanzamiento del tráiler oficial de “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” (‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’), la más reciente entrega de la franquicia de “Los Juegos del Hambre”, que marca el regreso al fascinante y oscuro mundo de Panem.

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