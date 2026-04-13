Lionsgate sorprendió a todos con el lanzamiento del tráiler oficial de “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” (‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’), la más reciente entrega de la franquicia de “Los Juegos del Hambre”, que marca el regreso al fascinante y oscuro mundo de Panem.

La cinta, que llegará a los cines en noviembre de 2026, se centra en la mañana de la cosecha de los 50º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. En el tráiler oficial, que fue lanzado este lunes 13 de abril, se muestra los primeros pasos del ascenso de un joven ‘Haymitch Abernathy’, quien más tarde, se convertiría en el mentor de Katniss y Peeta.

Asimismo, en el tráiler se puede ver a ‘Haymitch’, quien es interpretado por Joseph Zada, no solo enfrentándose a otros competidores, sino también al sistema opresivo del Capitolio, adelantando una historia más emocionante y compleja.

“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” estrena tráiler oficial. (Foto: Captura YouTube / Lionsgate Movies)

Uno de los elementos que más ha sorprendido es la aparición de versiones más jóvenes de personajes emblemáticos. La presencia de figuras como Effie Trinket, Caesar Flickerman y Plutarch Heavensbee en el adelanto fortalece la conexión con la historia que los fans ya conocen.

La nueva entrega de la saga presenta un reparto encabezado por Joseph Zada en el papel de ‘Haymitch’, acompañado por reconocidos actores como Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons y Maya Hawke.

“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” está dirigida por Francis Lawrence, quien ya ha participado en anteriores producciones de la saga, aportando continuidad narrativa y coherencia visual al proyecto cinematográfico.

Además, el tráiler muestra una alta calidad visual y una estética más oscura, con escenarios que refuerzan la opresiva característica de Panem. La sexta película de la franquicia tiene previsto su estreno para el 20 de noviembre de 2026 a nivel nacional