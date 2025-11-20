El 20 de noviembre de 2026 llegará a los cines “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha”. Aunque todavía falta un año para su estreno, ya ha salido a la luz un épico tráiler de esta entrega ambientada 24 años antes de la primera película y en la que se revela el origen de Haymitch Abernathy, personaje al que interpretó Woody Harrelson en la tetralogía original de la franquicia.

“Bienvenidos a Panem, a la gloriosa cosecha del Distrito 12”, anuncia Drusilla Sickle (Glenn Close) ante la muchedumbre en el Capitolio al inicio del adelanto. Seguidamente, las imágenes muestran a varios tributos reunidos para comenzar el segundo vasallaje de los 25, una edición especialmente sangrienta de los juegos impuesta a modo de castigo en la que cada distrito estaba obligado a enviar el doble de tributos.

En ese instante entra en escena el joven Haymitch Abernathy (Joseph Zada), observando con especial atención mientras se inicia la cuenta atrás para la cruenta competición. “Que comiencen los 50º Juegos del Hambre”, clama Sickle a continuación.

“Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha” presenta su revelador tráiler oficial. (Foto: Lionsgate)

Es entonces cuando dos fuertes competidores se aventuran a perseguir a Haymitch. Instantes después, las imágenes comienzan a revelar la vida de Abernathy antes de ingresar en los Juegos del Hambre, así como varias escenas combatiendo ferozmente con otros competidores.

Publicada el 18 de marzo, Amanecer en la Cosecha revisita el mundo de Panem 24 años antes de los acontecimientos relatados por Suzanne Collins en su primera novela arrancando su trama en la mañana de la cosecha de los 50.º Juegos del Hambre. Una edición en la que 48 jóvenes combatirán hasta la muerte por ganar la brutal y despiadada competición.

Dirigida de nuevo por Francis Lawrence a partir de un guion de Billy Ray, la cinta también cuenta en su reparto con Elle Fanning como una versión más joven de Effie Trinket, Ralph Fiennes como Coriolanus Snow, Kieran Culkin como el presentador de los juegos Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee. Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell y Percy Daggs IV completan el elenco.

Con información de Europa Press