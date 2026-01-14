¡El momento que el ARMY peruano esperó por años! Tras el regreso de BTS, se confirmó también la lista oficial con el calendario de conciertos de la banda coreana en todo el mundo (incluido Perú). Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento oficialmente.

Calendario Oficial: BTS World Tour 2026-2027

La gira comenzará en abril de 2026 tras el lanzamiento de su nuevo álbum el 20 de marzo. Contará con 79 shows en 34 ciudades.

Asia (Apertura)

9, 11 y 12 de abril: Goyang, Corea del Sur (Goyang Stadium)

Norteamérica (Leg 1)

25 y 26 de abril: Tampa, FL (Raymond James Stadium)

Europa

26 y 27 de junio: Madrid, España (Riyadh Air Metropolitano)

Norteamérica (Leg 2)

1 y 2 de agosto: East Rutherford, NJ (MetLife Stadium)

Latinoamérica (CONFIRMADO LIMA)

2 y 3 de octubre: Bogotá, Colombia

16 y 17 de octubre: Santiago, Chile

Asia & Oceanía (Cierre)

Noviembre 2026: Kaohsiung (Taiwán), Bangkok (Tailandia)

Registro para la preventa Weverse: Link y pasos para asegurar tu entrada

Si quieres estar en las primeras filas, no puedes esperar a la venta general. La preventa es exclusiva para quienes tengan la ARMY Membership.

Regístrate en Weverse: Tienes plazo hasta este 18 de enero para entrar a la app y aplicar al “Army Membership Presale”. Obtén tu código: Los códigos de acceso serán enviados a tu correo registrado entre el 20 y 21 de enero. El día de la compra: Con ese código podrás ingresar al link oficial de venta el 22 de enero antes que el resto del público.

Cronograma de venta: Fechas clave para la preventa y venta general

Por ahora solo se tiene la fecha de registro para la preventa en Weverse.