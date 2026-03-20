En la víspera de uno de los eventos musicales más concurridos de la década, los integrantes de BTS, RM y Jin, emitieron un comunicado oficial a través de la plataforma Weverse para solicitar a su base de fans, conocida como ARMY, mantener una conducta ejemplar y seguir estrictamente los protocolos de seguridad durante su concierto de regreso este sábado 21 de marzo.

El regreso del grupo a los escenarios tras cumplir con su servicio militar obligatorio se celebrará en la Plaza Gwanghwamun, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum, "Arirang". Por ello, con una convocatoria estimada de 260 000 personas, los líderes de la agrupación subrayaron que el éxito del espectáculo dependerá, en gran medida, del comportamiento del público.

La llegada del grupo surcoreano a Lima en octubre del 2026 no solo marca un hito cultural para sus fanáticas peruanas (Foto: AFP) / VALERIE MACON

“Como es un lugar de reunión para mucha gente, por favor, asegúrense de que todos puedan disfrutar del espectáculo de manera segura y alegre. Creo que un mejor show puede completarse solo cuando hay orden y consideración por parte de cada ARMY”, expresó RM.

Por su parte, Jin reforzó el mensaje de alerta, agradeciendo a las autoridades locales por el soporte logístico y pidiendo atención total a las indicaciones en el sitio.

“Ha pasado mucho tiempo desde que pude saludarlos a todos juntos en un lugar significativo. ¡Haremos nuestro mejor esfuerzo para ofrecer grandes actuaciones! Si están viendo en el lugar, ¡por favor, presten atención a su seguridad!”, señaló el vocalista.

¿Cuáles son las medidas de seguridad?

El despliegue de seguridad para el evento gratuito ha sido calificado como histórico, pues las autoridades de Seúl elevaron la alerta de terrorismo al segundo nivel y han dispuesto una fuerza conjunta de 6 500 oficiales de policía, 70 unidades de control de disturbios y más de 3 500 agentes privados coordinados por HYBE.

El monitoreo contará con tecnología de Inteligencia Artificial para medir la densidad de la multitud en tiempo real en los cuatro sectores principales de la plaza. Además, se han instalado 30 filtros de acceso con detectores de metales para prevenir incidentes.

La popular banda de K-pop BTS se encamina a una reunificación, luego de que las megaestrellas del grupo RM y V concluyeran el martes sus 18 meses de servicio militar obligatorio en Corea del Sur. (Video: AFP)

El concierto en Seúl marcará el inicio de una intensa agenda para BTS, ya que el show será transmitido globalmente por Netflix, permitiendo que millones de fans sigan su regreso en vivo.

Tras esa presentación en Corea del Sur, el grupo viajará a Nueva York para cumplir con compromisos internacionales, entre ellos un evento con Spotify el 23 de marzo y una aparición especial en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", donde interpretarán por primera vez en la televisión estadounidense temas de "Arirang".

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