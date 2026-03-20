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Aquí te contamos las fechas en Latinoamérica en las que BTS estará en Perú y demás países. (Foto: BTS Facebook Oficial)
Aquí te contamos las fechas en Latinoamérica en las que BTS estará en Perú y demás países. (Foto: BTS Facebook Oficial)
Por Redacción EC

En la víspera de uno de los eventos musicales más concurridos de la década, los integrantes de BTS, RM y Jin, emitieron un comunicado oficial a través de la plataforma Weverse para solicitar a su base de fans, conocida como ARMY, mantener una conducta ejemplar y seguir estrictamente los protocolos de seguridad durante su concierto de regreso este sábado 21 de marzo.

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